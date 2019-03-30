31 bin öğrenci greve gitti!

İklim değişikliğine karşı mücadele için Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisi 29 Mart Cuma günü okullarında greve gitti. 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg’in başlattığı okul boykotlarını destekleyen öğrenciler, herkesi iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

31 bin öğrenci greve gitti!
30 Mart 2019 Cumartesi 13:26

Tüm dünyada Z Kuşağının başını çektiği küresel bir harekete dönüşen “İklim İçin Okul”, “Gelecek İçin Cuma Günleri” adı altında gerçekleştirilen Okul Grevleri, gezegeni yokoluş sürecine sürükleyen politikalara dur demeyi amaçlıyor.

TED Okulları öğrencileri de Cuma günü ikinci ders saatinde kendi elleriyle hazırladıkları dövizlerle iklim değişiklikliğinin geldiği noktaya dikkat çekerek, dünyamız sadece 1,5°C derece daha ısınırsa insanlığın geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını haykırdı, bu gidişe bir dur demek için büyüklerine çağrıda bulundu.

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