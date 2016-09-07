07 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Ağa takılan caretta caretta öldü

    Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde günübirlik tekne turuna çıkanlar, denize atılı atık ağlara takılı yaralı caretta buldu. Sudan alınıp ağdan kurtarılan caretta bir süre sonra telef olunca tekrar denize bırakıldı

    07 Eylül 2016 Çarşamba 13:44
    Ağa takılan caretta caretta öldü
    Marmaris'te günlük tekne turuna çıkan vatandaşlar, Aktaş Mevkii açıklarında denize atılı atık ağlara takılı caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını fark etti. Tekneye alınan caretta, ağdan kurtarıldı. Caretta'nın boyun ve yüzgeç kısımlarında bıçak yarasına benzeyen yaraların olduğu görüldü. Bir süre sonra ise caretta telef oldu. Bunun üzerine Caretta tekrar denize bırakıldı.

    Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, son dönemde Marmaris'te çok fazla deniz kaplumbağasına rastlandığını belirterek, "Daha önce de bir yumurtlama alanı İçmeler'de bulunmuştu. Turunç, Selimiye, Kumlubük ve Kadırga Burnu'nda da kaplumbağalara rastladık. Bu nedenle Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile çalışmalara başladık. Bayramdan sonra bölgede gerek carettalar gerekse diğer kaplumbağa hareketleriyle ilgili bir çalışma başlatacağız" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Muğla, Caretta Caretta, Caretta ölüm

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