Haber Kaynağı: DHA

Marmaris'te günlük tekne turuna çıkan vatandaşlar, Aktaş Mevkii açıklarında denize atılı atık ağlara takılı caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını fark etti. Tekneye alınan caretta, ağdan kurtarıldı. Caretta'nın boyun ve yüzgeç kısımlarında bıçak yarasına benzeyen yaraların olduğu görüldü. Bir süre sonra ise caretta telef oldu. Bunun üzerine Caretta tekrar denize bırakıldı.Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, son dönemde Marmaris'te çok fazla deniz kaplumbağasına rastlandığını belirterek, "Daha önce de bir yumurtlama alanı İçmeler'de bulunmuştu. Turunç, Selimiye, Kumlubük ve Kadırga Burnu'nda da kaplumbağalara rastladık. Bu nedenle Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile çalışmalara başladık. Bayramdan sonra bölgede gerek carettalar gerekse diğer kaplumbağa hareketleriyle ilgili bir çalışma başlatacağız" dedi.