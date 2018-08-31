Baraj gölünde toplu balık ölümleri

Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pamukkale ilçesindeki Gökpınar Barajı'nda çok sayıda ölü balığın görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Karakurt Mahallesi'nde bulunan barajda avlanan balıkçıların, iki gün önce gölün yüzeyi ile kıyısında çok sayıda ölü balık olduğunu bildirmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Bu sabah baraj gölüne gelen gelen yetkililer, balıklardan ve göl suyundan numune aldı.

"Daha önce böyle bir şey görmedik"

Denizli Tarım ve Orman Müdür Vekili Yılmaz Erkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık ölümlerinin bilgisini aldıktan sonra bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini söyledi.

Baraj gölü ve balıklardan gerekli numunelerin alındığını aktaran Erkaya, konunun araştırılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Erkaya "Şimdiye kadar böyle bir şey görmemiştik. Nedeni belli değil ölümlerin. Geçen yıl da su seviyesi çok azalmıştı ama balık ölümü olmamıştı." dedi.

Baraja balık tutmaya gelen Mustafa Uçur ise gölde çok sayıda balığın telef olduğunu dile getirerek, "Her yıl hava ısındığında bu balık ölümleri yaşanıyor. Ama bu sene ölümler daha çok. Biz balıkların oksijen alamadıkları için öldüklerini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.