Bodrum sahilinde çöp temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" etkinliği düzenlendi

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) tarafından düzenlenen etkinlikte, Bodrum'daki bazı okullardan öğrenci, veli ve öğretmenler kıyı temizliği yaptı.



Bitez Yalı mevkisindeki kafe önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, sahil şeridinden yürüyerek Bitez Adaboğazı mevkisine ulaştı. Yaklaşık 20 dakikalık yürüyüşün ardından Bitez Koyu'na gelen grup, çoğunlukla piknikçiler tarafından bırakılan atıkları topladı.



Çöp poşetlerine konulan çok miktarda atık malzeme, Bodrum Denizciler Derneğine ait tekneye taşındı.



Derneğin Bodrum sorumlusu Yaman Olgaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitez'in el değmemiş koylarından birinde çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bölgenin düzenli temizlenmesine rağmen, insanlar tarafından kirletildiğini dile getiren Olgaç, "Bunu bir çöp temizlik kampanyası olarak değil de bir bilinçlendirme kampanyası olarak yürütüyoruz. Çocuklara bu bilinci aşılamak istiyoruz." dedi.



Olgaç, çocukların bilinç düzeyinin yükselmesi açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkati çekti.



Etkinliğe katılan bazı öğrenciler de çevreye karşı daha duyarlı olunmasını istedi.