Buz gibi Boğaz'da yüzdüler

Üsküdar Kuzguncuk sahilinde toplanan 30 kişilik grup, Aralık ayının dondurucu soğuğuna aldırmadan Boğaz'da yüzdü

Kuzguncuk sahilinde toplanan, aralarında doktor, mimar, avukat gibi farklı meslek gruplarından oluşan bir grup, saat 08.30 sıralarında parkta bir araya geldi. Toplanmalarının ardından soğuk havada boğaza atlayan yüzücüler denizde dakikalarca yüzdü. Özellikle soğuk havalarda denize girmenin vücuda çok faydalı olduğunu belirten Kuzguncuk ve Sarayburnu'nda toplanan gruplar, kış aylarında denize gelerek burada aileleriyle birlikte güzel vakit geçiriyor.

Denize girmeyi seviyoruz

"Biz Kuzguncuk'tayız her hafta olduğu gibi. Burada arkadaşlarla giriyoruz, yüzüyoruz ,su kaç derece olursa olsun. Bugün ölçtük 9 derecede soğuk suya giriyoruz. Soğuk su çok rahatlatıyor çıktığım zaman kendimi masaj yapılmış gibi hissediyorum" diyen Cemal Gümüş,. "Adeta terapi yapılmış gibi inanılmaz rahat. Hafta içi de fırsat buldukça giriyoruz. Oradan da işe gidiyorum" dedi.

Gümüş, "Denize girince stresimi atıyorum, rahatlıyorum. Denizin mineralleri insanın vücuduna iyi geliyor. Keyif alıyoruz, hoş bir ortam. Arkadaşlarla sohbet etmemiz güzel. Denize girmek için çok sebeplerimiz var. Yaklaşık 2 senedir Kuzguncuk sahilinde denize giriyorum ama bildiğim kadarıyla Sarayburnu'nda 40 senedir giriyorlar. Kuzguncuk sahilinde 3 senedir denize giriyoruz" diye konuştu.

Zararını görmedim

Fizik Tedavi Uzmanı Zekeriya Gür de "Yüzmeyi hobi olarak sürdürüyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Kuzguncuk ve Sarayburnu'ndaki organizasyonlara katılmamı istediler. Bugün de bu soğuk suların müdavimi olduk. Yazın antrenmanlarımızı bu akıntıda yapıyoruz. Kışın da yüzmeyi unutmamak için ara sıra vücudumuzu şoklamak için denize giriyoruz. Bu zamana kadar soğuk suyun bir zararını görmedik ama antrenmansız olan bir kişinin bu soğuk havada denize girmesini doğru bulmuyoruz. Buradaki arkadaşlarımız antrenmanlı olduğu için denize girmelerine izin veriyoruz. Ben 3 senedir aktif yüzmeyle uğraşıyorum. Ondan önce de tatillerde yüzüyordum ama yaklaşık 2 senedir de grupla birlikte soğuk suda aktivite düzenliyoruz" diye konuştu.