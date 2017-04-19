Çakalburnu Dalyanı'nı koruyamadık. Kuşlar susuz kalacak!

Zeynep Kaya-İnciraltı'nda kuşların beslenmek için tercih ettiği yerlerden olan Çakalburnu Dalyanı kurudu. Denizin çekilmesi ve derelerden gelen suların da azalmasıyla kuruyan lagünde kuş sayısının azalması da dikkat çekti. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Sıkı, 'Kuraklığın sebebi yeraltı sularının azalması olabilir. Balçova Barajı'ndan burayı besleyen kanallara ilave su verilmeli. Baraj yapıldıktan sonra Dalyan'ın durumu değişti' dedi.



Bazı flamingolar da dahil pek çok kuş türünün besin açısından zengin olması sebebiyle yuva haline getirdiği İnciraltı'ndaki Çakalburnu Dalyanı kurudu. İzmir'lilerin büyük ilgi gösterdiği lagünün bir bölümünün, denizin çekilmesi, yeterli yağmur yağmaması ve derelerden gelen suların da azalmasıyla kurumaya yüz tutması, Dalyan'daki kuş sayısında azalmaya sebep oldu. Kent merkezine yakınlığıyla bilinen lagün bölgesinin asıl isminin Çakalburnu Dalyanı olduğunu belirten ve İzmir Kuş Cenneti'nin korunarak geliştirilmesine yönelik 35 yıldır çalışmalarını sürdüren Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Sıkı, "Bölgenin şehirle iç içe olması nedeniyle hem vatandaş için dinlenme alanı hem de okullar için canlı biyoloji laboratuvarı olduğuna dikkat çekerek, bölgeyle ilgili düzenlemeler yapılması için çalışmalar başlatacağını söyledi.

1. derece sit alanı

İzmir'deki Kuş Cenneti'nin güneyinde bulunan ve alternatifi olmayan kıyı sulak alanı Çakalburnu Dalyanı'nın kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Sıkı, "Körfez'in etrafında böyle başka bir yer yok. Bu sebeple kıymetini bilmeliyiz. Geçtiğimiz yıllarda yanlış değerlendirme sonucu bölgeye okaliptüs ağaçları dikildi. Bilindiği gibi bu ağaçlar dağılan suları ve yer altı kaynaklarını kuruttu. Bundan dolayı Büyükşehir okaliptüsleri kesti. Bu olumlu bir gelişmeydi. Balçova Barajı'ndan burayı besleyen kanallara ilave su verilmeli. Baraj sonrası Dalyan'ın durumu değişti. İlk defa böyle bir şey oldu. Bu, gel git olaylarının etkisi olabilir. Yeraltı suları azaldığı için de olabilir" diye konuştu.



Oradaki kuşlarla ilgili özel bir çalışma yapacağını da belirten Prof. Dr. Sıkı, "Bu konuya özel ilgi gösterip, yakından takip edeceğim. Şu an 10 bin, 15 bin flamingo kuluçka döneminde. Konak'ın eski belediye başkanı Ahmet Sarışın zamanında, orayı doldurup kültür merkezi yapmak istemişlerdi ancak biz o dönem buna karşı çıktık ve 1. derece sit alanı olarak tescillenmesini sağladık" diye konuştu.