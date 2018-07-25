Cennet koylardan 11 ton çöp çıktı!

Muğla'nın Marmaris Belediyesi, ilçenin koylarında çevre temizliği yaptı. Koylardan çoğunluğu pet ve cam şişe olmak üzere araç lastiği, naylon poşet, kablo, metal atıklar olmak üzere 11 ton çöp toplandığı belirtildi

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, duyarlı vatandaşlardan gelen ihbar üzerine 30 kilometre mesafede bulunan kırsal Bördübet ve Hisarönü Mahallesi'nde temizlik yaptı. 20 personel ve bir balıkçı teknesi, bir gün süreyle atık topladı. Çoğunluğu pet ve cam şişe olmak üzere araç lastiği, naylon poşet, kablo, metal atıklardan oluşan çöpler toplandı. Yol bulunmayan koylarda ise balıkçı teknesiyle, kıyılara vurmuş, çoğunluğu pet şişelerden oluşan atıklar toplandı. Yaklaşık 11 ton çöp, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi'ne götürüldü.

DOĞAYA DÜŞMANLIĞA AKIL ERDİREMEDİK

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Marmaris'te bu aylar en yüksek turizm sezonu yaşanmakta. Sürekli olarak çöpleri doğaya bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunmamıza ve yazılar asmamıza rağmen doğaya düşmanlığa akıl erdiremiyoruz. Eşsiz koylarda mavi ve yeşilin her türünü görmek için gelenlerin, yanlarında çöp konteynerleri olmasına rağmen, atıklarını olduğu gibi bırakmaları şaşırtıcı. Çöp manzarasını gördükçe akıl erdiremiyoruz. Mesai arkadaşlarımız, 40 derecenin üzerinde sıcakta doğayı temiz tutmak için uğraşıyor, vatandaşlar da kirletmek için. Cenneti kendi elimizde cehenneme çeviriyoruz. Bizler bıkmadan Marmaris doğasına sahip çıkacağız" dedi.