Çeşme'de denize sızan akaryakıtı temizleme çalışmaları sürüyor

Geçtiğimiz 18 Aralık'ta Çeşme Ildırı açıklarında gemiden sızan akaryakıtın bir kısmı kontrol altına alındı, denizde temizleme çalışmaları devam ediyor

Beş gün önce (18 Aralık Pazar) Çeşme Ildırı açıklarında, Fener Adası yakınlarındaki kayalıklara oturan Lady Tuna adlı gemiden sızan fuel oil akaryakıtın yarattığı deniz kirliliği, alınan acil önlemler sayesinde çok daha büyük boyutlara ulaşmadan kontrol altına alındı. 21 Aralık akşam saatlerinde başlayan fırtına sonrasında temizleme çalışmaları başlatıldı. Dün gün boyunca devam eden fırtına ve zorlu hava koşullarına rağmen, sızıntıdan etkilenen Paşa Limanı ve Ilıca mevkiindeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Paşa Limanı 12 Evler Sitesi iskelesi civarında duyulan havadaki akaryakıt kokusuna neden olan sahil kirliliğinin bugün giderileceği belirtilirken, vatandaşların sızıntı gördükleri sahilleri yetkililere bildirmeleri istendi. Bir yetkili, fuel oil yakıtının yoğunluğu nedeniyle suya tam karışmadığını, temizlenmesinin de nispeten daha kolay olduğu söyleyerek, çalışmaların süratle sonuçlandırılacağını, kimsenin felaket tellallığı yaparak Çeşme’nin imajına zarar vermemesi gerektiğini söyledi.









TEMİZLİK İÇİN ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR, 100 KİŞİLİK EKİP İŞ BAŞINDA



Gemi kurtarma ve deniz temizleme alanında uzman Solar Salvage firmasına ait Mare Sea Cleaning Services (Mare Deniz Temizleme Servise) tarafından yürütülen bu çalışmalar, gemi kurtarılıp içindeki yük ile en yakın limana tamirat için götürülmesinin ardından yaklaşık 10 gün daha sürdürülecek. Böylelikle Ildırı Körfezi’nde sızıntıdan etkilenen kıyılar tek tek taranarak hiçbir kalıntı kalmayana kadar temizlenecek ve çevreye verilen zarar minimum seviyeye indirilecek. Konuyla ilgili olarak Çevre Bakanlığı'nın yetkilileri, Çeşme Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve gerekli tüm kurumlar ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Mare şirketi Dalış Amiri Hikmet Bora, “Türkiye genelinde hizmet veren 150 kişilik deneyimli ekibimizden, 15 uzman toplam 100 kişi şu anda canla başla Çeşme’deki temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Paşa Limanı, Şifne, Setur Marina ve Ilıca civarında kirlenen koy ve sahilleri temizliyoruz. Yaklaşık 100 ton civarında akaryakıt sızdı, bunun 50 tonu bariyerlerle kontrol altına alındı. Kıyıya vuran ve devamı gelen 50 ton civarındaki yakıtın da yaklaşık 30 tonu temizlendi” diye konuştu.



ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEŞMELİLER TERTEMİZ DENİZLERİNE KAVUŞACAK



Temizlik için İstanbul’dan beş TIR acil müdahale ekipmanı getirttiklerini belirten 30 yıllık gemi kurtarma ve petrole müdahale uzmanı Hikmet Bora sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öncelikle uzman ekiplerimiz kirlenen alanları tespit ediyor. Kirliliğin kumsalda ya da kayalık alanda olmasına göre malzeme seçimi yapıp operasyona geçiyoruz. Çıkan malzemeler sahildeki toplama merkezine gidiyor. Temizlik tamamen bittikten sonra acil müdahale belgeli araçlarla atık bertaraf istasyonlarına götürülecek. Bir konuda Çeşmelilerin içi rahat etsin. Çalışmalar sona erdiğinde tertemiz denizlerine kavuşacaklar. Kayaların eski haline gelip gelmeyeceğini soruyorlar. Hiç merak etmesinler, kayalar da tertemiz olacak, kumsallar da. Sigorta şirketi de en mükemmel sonucun alınması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını söyledi. Amacımız Çeşme turizminin bu talihsiz olaydan zerre kadar etkilenmemesi. Keşke kaptan hatasından, yani insandan kaynaklanan hata nedeniyle Çeşme’nin adı böyle bir olayla anılmasaydı.”



40 CM YARIK OLUŞMUŞTU



Geçtiğimiz cumartesi günü Ildırı körfezindeki Sagun Balıkçılık’a ait kafeste orkinos hasadını bitiren Lady Tuna adlı gemi, pazar günü Japonya'ya dönüş yoluna geçmeden önce gümrükleme sahasına gittiği sırada kayalıklara bindirmiş ve altında 40 santimetrelik bir yarık oluşturmuştu. Öndeki fuel oil tankının altında açılan bu delik, gemi ile kara arasında kaldığı için dalgıçlar tarafından kapatılamamış ve ilk müdahale anına kadar gemiden denize fuel oil sızmıştı. İstanbul'dan bölgeye gelen profesyonel temizleme ekipleri geminin çevresine konan perdelerle yayılmayı önleyerek, tankerin içindeki yakıtı boşaltma çalışmalarına başlamış ve ilk gün sızan yakıtın getirilen özel pedler ile sudan çekilmesine başlanmıştı.