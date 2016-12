Çeşme kıyılarını % 100 temizlemek mümkün değil

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Helil İnay Kınay Çeşme'de karaya oturan gemiden sızan ve Paşa Limanı kıyılarına kadar ulaşan akaryakıtın çevre ekosisteminde büyük zarara neden olduğunu söyledi. Kınay, 'Ne yazık ki mevcut kirlilikle ilgili deniz ekosistemindeki zararlar tamamen giderilemiyor. Bundan sonraki çalışmalar zararın daha fazla büyümesini engellemek adına olacaktır' dedi

Simge Özden-Geçen 18 aralık pazar günü Ildır'daki bir balık çiftliğinden aldığı orkinosları Japonya'ya götürmek üzere yola çıkan Panama bandıralı 'Lady Tuna' adlı gemi, balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaparken Pırasa Adası yakınlarında kayalıklara oturdu. Kayalıklara oturan geminin gövdesinde yırtık oluşurken, büyük miktarda akaryakıt denize sızdı. Özellikle tatilcilerin yazın sıklıkla tercih ettiği ve denize girdiği Paşa Limanı koyunda denizin yüzeyinde yakıttan kalın bir tabaka oluşurken, neredeyse deniz görülemez hale geldi. Bu durum denizde yaşayan canlıları tehdit ederken, yoğun şekilde yayılan yakıt kokusu da çevre kirliliği oluşturdu.



Süreci takip ediyoruz



Geminin etrafı bariyerlerle çevrilmesine karşın yakıtın çevreye yayılmasına engel olunamadı. Çevreye yayılan yakıtın bir bölümü, fırtınanın da etkisiyle kıyılara ulaştı. Çevre Mühendisi Odası Başkanı Helil İnay Kınay, 'Bizler süreci takip etmekteyiz. İlgili kurumlardan bilgiler almaya çalışıyoruz. Mevzuatımızda kazayla ilgili ilk etapta bu tür kazalarda deniz kirliliği ile ilgili süreçlerde, mevzuatlarımızda tanımlanmış prosedürler var. Şu an kurumlarla yapılan görüşmelerde ilgili kurumların temizleme çalışmalarının başlandığını biliyoruz. Geminin etrafının bariyerlerle çevrilmesine karşın yakıt kıyıya vurdu. O bölge özel bir bölge. Turizm alanı ve temiz bir bölge. Bu yakıtı buradan temizleme çalışması 15-20 gün sürecek. Yapılan çalışmalar, kaza sonrası alınan önlemler ne yazık ki mevcut kirlilikle ilgili ekosistemde oluşan zararları gideremiyor.



Zararlı etkileri sürecek



Dolayısıyla bundan sonraki süreç mevcut kirlilikle ilgili kaza sonrası alınan önlemler ne yazık ki mevcut kirlilikle ilgili o an deniz ekosistemindeki oluşan zararları gideremiyor. Yalnızca zararın daha fazla büyümesine engel olunması yönünde çalışma yapılıyor. Ancak bu noktada deniz canlıları ve ekosistemle ilgili özellikle yüzeyi kaplayan tabakanın oksijen temasını kestiği için ekosistemde ciddi problemler yaratacaktır. Orada kaldığı sürece bu zararlı etkiler giderek devam edecek. Aynı şekilde hava koşulları etkisiyle, kıyıya vurması buradaki yarattığı kirlilikle beraber kirliliğin boyutlarını da değiştiriyor. Bu anlamda temizleme çalışmalarının çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekirken aynı zamanda da temizleme sonrası ortaya çıkan atıkların temizlenmesi lazım. Verilen cezalar ya da yapılan çalışmalar maalesef ekosistemde yarattığı etkinin karşılığı değil. Hiç olmaması gerekiyordu. Şu anda o bölgede ciddi anlamda çevresel problem var ve bir an önce hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyor. Yakıtın ne kadar bir alanı etkilediği hangi koşullarda nerelere kadar ulaştığı ile ilgili ayrıntılı çalışma yapmak gerektiğini belirten Kınay, değerlendirme ve raporları beklediklerini, sonucunda herhangi bir ihmal var mı yok mu ortaya çıkacağını söyledi.