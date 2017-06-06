Çiğli sahilinde temizlik

Çevre haftası nedeniyle çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl da Çiğli Homa Dalyanı'nda temizlik kampanyası başlatıldı

Sasalı'da bulunan Homa Dalyanı kıyıları, başta Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan olmak üzere, meclis üyeleri, gönüllü gruplar ve vatandaşlardan oluşan 100 kişilik ekip tarafından temizlendi.

Bir kısmı Çiğli'de bulunan Gediz Deltası içinde kalan İzmir Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı kıyılarında, Başkan Hasan Arslan öncülüğünde temizlik kampanyası başlatıldı. Çiğli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yürütülen çalışmada, CHP Çiğli ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları yönetimi, belediye meclis üyeleri ve gönüllü vatandaşlar yer aldı.

Yarışma yapıldı

Sahil boyunca çöp toplama seferberliğine girişen çevre gönüllüleri, çöpten arındırılmış bir sahil manzarası görmek için canla başla çöp topladı. Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma Birimi dalgıçları denizin altına dalarak çöpleri çıkardılar. Etkinlik kapsamında gruplar arasında yarış yapıldı. En çok çöp toplayan gruba plaket ve hediyeler verildi. Açılan stantta günün anlam ve önemini belirten broşürler dağıtıldı. Katılanlar arasında çekiliş yapılarak bisiklet hediye edildi.

Bir kamyon çöp

Çiğli Belediyesi yelekleri giyen ve eldiven takan gönüllüler yaklaşık üç saat boyunca kıyıları karış karış temizlediler. Kıyıdan en çok plastik su şişeleri, poşetler, balıkçı ağları, araba lastikleri, metal ve plastik atıklar ile tahta parçaları toplandı. Gönüllü ekipler çöpleri toplarken hem eğlendiler, hem de doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirdikleri için mutluluklarını dile getirdiler. Çevre gönüllülerince bu çalışmalar sonucunda bir kamyon çöp toplandı.



