Dişi aslan "Selma" yeni evinde

İzmir Doğal Yaşam Parkı'na Belçika'dan getirilen dişi aslan "Selma", yeni evine yerleştirildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:41

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliğinin yurt dışından getirilen yeni hayvanlarla arttığı belirtildi.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı’na hayvanat bahçeleri arasında gerçekleştirilen değişim programı çevresinde bu kez Belçika’dan dişi aslan getirildiği ifade edildi.

"Selma" adı verilen 2,5 yaşındaki dişi aslanla parktaki aslan sayısının 4'e çıktığı belirtildi.

Park içinde aslanlar için ayrılan ve doğal ortama uygun şekilde tasarlanan 3 bin 600 metrekarelik açık alanda hayatını sürdürecek dişi aslanın ailenin erkek üyeleri Tao, Golyat ve Batu ile adaptasyon sürecinde olduğu aktarıldı. 

Açıklamada parkın ilk dişi aslanı Selma ile gelecekte aslan sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 138 türden 2 bin 600 yaban hayvanı bulunuyor. 

Etiketler; #selma #dişi aslan #izmir doğal yaşam parkı
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