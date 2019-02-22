Ege’nin yerli üretim araçları yola çıktı

Ege Üniversitesi, “Sürdürülebilir Yeşil Üniversite” uygulamaları ile fark yaratmaya devam ediyor.

Ege’nin yerli üretim araçları yola çıktı
22 Şubat 2019 Cuma 10:06

Sosyal alanları ile dikkat çeken, gelişen ve değişen dünyayla uyumlu ve  çevre öncelikli bir kampüs hedefi ile önemli projelerin hayata geçirildiği Ege Üniversitesinde yeşil kampüs uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Ege Üniversitesinde öğrenciler başta olmak üzere çalışan ve misafirlerin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak için yerli üretim elektrikli ring araçları deneme seferlerine başladı.

 Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde hem yöneticilerin hem çalışanların hem de öğrencilerin en büyük arzusu yaşanabilir ve sürdürülebilir yeşil bir kampüs. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden beri değişim ve dönüşüm çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Başlattığımız  “Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs” projemiz kapsamında “Önce İnsan” diyerek yaya yolları,  kaldırımlar, bisiklet yolları, otoparklar,  aydınlatmalar, su sebilleri,  yön levhaları, rekreasyon ve peyzaj düzenlemeleri, çimlendirme, Unibike Uygulaması, enerji projesi ve metruk binaların yıkımı ile modern bir kampüs görünümü sağladık.  Simdi de üniversitemizde yeşil kampüs uygulamalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Öğrencilerimizin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak için yerli üretim elektrikli ring araçları deneme seferlerine başladı. İlk yolcularımız olan öğrencilerimizin uygulamadan memnun kalması bizleri de mutlu etti. Ayrıca bu araçlarımızdan kampüsümüzü ziyaret eden misafirler ve çalışanlarımız da faydalanacak” dedi.

Elektrikli ring aracına öğrencilerle birlikte binen Rektör Prof. Dr. Budak, aracın çevre dostu bir araç olduğuna dikkat çekerek, “Ege Üniversitesinde birbirinden farklı pek çok projeyi kısa sürede gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kampüs hayatımızı kolaylaştıracak bu uygulamanın üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Etiketler; #ege üniversitesi #Sürdürülebilir Yeşil Üniversite #yerli üretim #elektrikli araç
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