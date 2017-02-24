Fethiye'de denizi kirleten gemiye 60 bin TL ceza

Muğla'nın Fethiye İlçesi açıklarında denize sintine bırakarak kirleten Hollanda bayraklı 'Deo Volente' isimli gemiye, 60 bin lira para cezası kesildi. Gemi kaptanı Hollandalı 34 yaşındaki Ewoud Leendert hakkında ise çevreyi kasten kirletmek suçundan hazırlanan dosya adliyeye gönderildi

Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan devriye görevi için denize açılan TCSG 65 Sahil Güvenlik Botu, dün saat 21.00 sıralarında, Şövalye Adası açıklarında demirli 3 bin grostonluk, 'Deo Volente' isimli yük gemisine yaklaştı. Mısır'dan Fethiye'ye yat götürmek için gelen gemiden körfeze tonlarca sintine boşaltıldığını gören Sahil Güvenlik ekipleri, gemiye çıktı.



CEZAYI ÖDEMEDEN KÖRFEZDEN ÇIKAMADILAR



Gemiye 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan 60 bin lira ceza kesilirken, denize boşaltılan sintineden analiz için örnek alındı. Gemi kaptanı Hollandalı Ewoud Leendert hakkında hazırlanan suç dosyası ise Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dün saat 23.00'te Fethiye Körfezi'nden ayrılması gereken geminin para cezasını ödemeden körfezden çıkışına izin verilmedi. Ceza ve analiz bedelini sigorta şirketi aracılığıyla ödeyen gemi, bugün saat 06.00 sıralarında Mısır'a dönmek için Fethiye'den ayrıldı.