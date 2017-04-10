Gaziemir'de taş ocağına ve çevre talanına 'hayır'

Kentteki taş ocaklarına ve 210 hektarlık zeytinlik alanın imara açılmasına dur demek üzere harekete geçen Gaziemir Çevre Platformu’nun çevre etkinliği şölen havasında geçti. Ormanda şarkılar, türküler, halkoyunları, tiyatro gösterisi, uçurtmalarla çevre katliamı protesto edildi.
Kentte yaşanan çevre katliamlarının önüne geçmek üzere Gaziemir Çevre Platformu adı altında örgütlenen sivil inisiyatifin ‘Doğanın talanına hayır’, ‘Susma haykır, taş ocağına hayır’ sloganıyla düzenlediği çevre etkinliği şölen havasında gerçekleşti. Gaziemir’in oksijen deposu ormanlık alandaki taş ocakları ve 210 hektarlık zeytinlik alanın imara açılmasıyla yaşanan çevre katliamlarına dur demek üzere düzenlenen etkinliğe her yaştan Gaziemirli destek verdi. Abdullah Arda Meydanı’nda toplanan çevreciler ‘Susma haykır, taşocağına hayır,’ ‘Doların değil, doğanın yeşili,’ sloganları ve 'Ocağına ağaç dikerim', 'Taş ocağına hayır,' 'Ayağa kalk,' ‘Geleceğin için, sermayenin doğa talanına dur de’ yazılı dövizlerle Tepe Mevkisi'ne kadar yürüdü. Taş ocağını karşıdan gören etkinlik alanında şarkılarla, türkülerle, halkoyunlarıyla, tiyatro gösterisiyle, uçurtmalarla çevre katliamı protesto edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik şölen tadında geçti.
“ÇEVRE KATLİAMLARI İÇİMİ ACITIYOR”
Platformun düzenlediği etkinliğe belediye başkanı olarak değil her şeyden önce bir Gaziemirli olarak katıldığının altını çizen Halil İbrahim Şenol, yüzde 65’i orman olan Gaziemir’in Çanakkale ile birlikte Türkiye’nin havası en temiz iki kentinden birisi olduğunu hatırlattı, ancak taşocaklarının ve imar değişikliğinin çevre katliamına yol açtığını söyledi. Gaziemir’in ormanlık alanlarında iki taş ocağı bulunduğunu ve 210 hektarlık zeytinlik alanın da kendilerinin görüşünün bile alınmadan imara açıldığını ifade eden Başkan Şenol, “Kent yönetimi sadece belediye başkanına bırakılmamalıdır. Bu platform, siz Gaziemirliler bu anlamda çok büyük bir örnek teşkil ediyorsunuz. Burada yaşadığımız kente, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz. Kentimizde rant uğruna çok büyük çevre katliamları yaşanıyor ve bu katliamlar içimi acıtıyor. Ankara’dan karar verenler bu alanları görseler vicdanları sızlar. Buraları gelin görün, vicdanınız kabul ederse imara, taş ocaklarına açın. Biz nesil olarak havayı, suyu, toprağı kirlettik. Gelecek nesillere oksijen de bırakmayalım mı? Çocuklarımız, torunlarımız yaşam destek ünitesine bağlı mı yaşasın? Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için çevreye, doğaya sahip çıkacağız. Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya ve destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.
‘ÇEVRENİN TALANINA DİRENECEĞİZ’
CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin’in de katıldığı çevre etkinliğine destek veren CHP İzmir Milletvekili Musa Çam “15 yıldır ülkemiz büyük bir yağma ve talanla karşı karşıya. Dağlar, denizler, ovalar yok ediliyor. Gaziemir’in en güzel, en bakir yerine taş ocağı kurarsanız biz karşı çıkarız. Gaziemirlilerin insanların hayatlarının yok edilmesine karşı direneceğiz. Doğamıza, ormanımıza, tarım alanlarımıza sahip çıkacağız” diye konuştu.
Gaziemir’in çevre konusunda verdiği mücadeleyi yakından takip ettiğini ifade eden CHP YDK Üyesi Avukat Şehrazat Mercan “Gaziemir’in yaşanabilir bir yer olarak kalması için Cerettepe’de olduğu gibi burada da çevre katliamlarına, talana karşı direneceğiz” diye konuştu.