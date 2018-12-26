IKEA poşetlerinin geliri doğa eğitimi oldu

TEMA Vakfı, IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde başlayan Evimiz Dünya Projesi ile çocuklara sürdürülebilirlik ve tüketim alışkanlıklarıyla ilgili farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Proje IKEA Türkiye mağazalarındaki poşetlerin satışlarından elde edilen gelirle hayata geçiriliyor.

TEMA Vakfı, IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmeleri ve evde yapabilecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmaları için "Evimiz Dünya Projesi"ni hayata geçirdi. Projenin kamuoyu duyurusunu yapmak, bugüne kadar gerçekleştirilen ve önümüzdeki dönem için planlanan çalışmalarla ilgili detayları paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenlendi.

Doğa bilinciyle büyüyen nesiller için okullarda doğa eğitimleri verdiklerini belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Çocukların sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanması amacıyla IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Evimiz Dünya Projesi'ni geliştirdik. Ekolojik ayak izimiz her geçen gün artıyor. Mevcut tüketim alışkanlıklarımızla 1,5 dünya tüketiyoruz. Oysa sadece bir dünyamız var. Bu yüzden programımız ile çocukların öncelikle evde tasarruf ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmasını amaçlıyoruz. Evimiz Dünya Projesi, okullarda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik sınıf içi eğitimi ve bahçe uygulamalarını, IKEA mağazalarında çocuk etkinlikleri ve uygulamalarını, daha fazla çocuğa ulaşabilmek için de eğlenceli bir dijital oyunu kapsıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği kazanımlara uygun, çocukların merak ederek ve eğlenerek öğrenmesini sağlayacak eğitici materyaller ve deneyimli gönüllü eğitmenlerimiz ile projeyi uygulamaya başladık. Ocak 2017'de başladığımız proje kapsamında bugüne kadar 20 ildeki 119 okuldan 6.300 çocuğumuz okul etkinliklerine katıldı. IKEA mağazalarında gerçekleştirdiğimiz hafta sonu etkinlikleri ile de 1.000 çocuğumuza ulaştık. Tasarruf ve tüketim alışkanlıklarını eğlenceli ve öğretici şekilde öğrendikleri dijital oyun ise 44.000 çocuğa erişti. Bu değerli projede emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanlığı ve IKEA Türkiye olmak üzere herkese doğa adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

2 bin 500 çocuk daha eğitim alacak

Sürdürülebilirliği iş yapış süreçlerinin ve demokratik tasarım anlayışlarının bir parçası olarak gördüklerini belirten IKEA Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Senem Sadıklar, TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ilkokul çocuklarına evde doğru tüketim alışkanlıkları ile ilgili farkındalık kazandırmayı amaçladıkları Evimiz Dünya Projesi'nin bu kapsamda yürüttükleri önemli bir girişim olduğuna değindi. Senem Sadıklar, "Sürdürülebilir kaynaklar ve iş modelleri ile insan yaşamına ve çevremize pozitif katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tasarımdan üretime, pazarlamadan satışa kadar tüm aşamalarda bu yaklaşımı benimsiyoruz. Ortak evimiz dünyayı korumak ve evlerde sürdürülebilir bir yaşam için çalışıyoruz. Bu konudaki bilinç ve farkındalığın çocuk yaşlardan itibaren kazanılacağına dair inançla TEMA Vakfı ile 'Evimiz Dünya' projesini hayata geçirdik. Bugüne kadar mağazalarımızdaki etkinliklerle birlikte 7.300 çocuğa ulaştık. Üstelik yaratmak istediğimiz farkındalık ailelerin de katılımıyla çok daha geniş bir çevreye yayıldı. Projemizi gelecek dönemde daha da geliştirerek ulaştığımız kitleyi genişletmeyi ve 'Evinizin Her Şeyi IKEA' olarak sürdürülebilir yaşam hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıl da IKEA mağazalarındaki poşet satışından elde ettiğimiz gelirle 20 ilde, okullarda, 2.500 çocuğun daha eğitimlere katılımını hedefliyoruz. IKEA mağazalarındaki etkinlikleri önümüzdeki yıl da sürdüreceğiz" dedi.

Sürdürülebilir bir yaşam için

Çevrenin bize gelecek nesillerin emaneti olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Sorumlusu Songül Koçer, "Çocuklar doğal varlıkları koruma sorumluluğunu gündelik hayatın her aşamasında hissetmelidir. Ekosistemdeki her bir varlığın doğanın dengesi açısından çok önemli bir yeri var. Doğaya karşı gösterdiğimiz her davranış bir başka canlının yaşamını etkiliyor. Çocukların okulda aldığı eğitimi destekler nitelikte olan, sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanmasını amaçlayan Evimiz Dünya projesi, bu kapsamda uygulanan önemli bir proje olma özelliği taşıyor" dedi.