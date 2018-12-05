İnciraltı'ndan 200 kilo çöp çıktı

İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) Lojistik Kulübü öğrencileri bir sosyal sorumluluk projesine imza atı. İnciraltı Kent Ormanı'nda çöp toplama etkinliği düzenleyen gençler, toplamda 200 kilonun üzerinde çöp topladı

Şefika Bal- İnciraltı Kent Ormanı'nda var olan kirliliğe dur demek isteyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Kulübü öğrencileri çöp toplama kampanyası düzenledi. Balçova Belediyesi'nin de destek verdiği kampanyada, Balçova Belediyesi tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi önünden İnciraltı Kent Ormanı'na servisler kaldırıldı, çöp torbaları ve öğrencilerin kumanyaları temin edildi. Lojistik Kulübü Başkanı Ergenekon Doğan Keskin, "Lojistik Kulübü'nden arkadaşlarımız, hocalarımız ve Balçova Belediyesi ile birlikte çok güzel bir organizasyona imza attık. Uzun zamandır buradaki kirliliği görüp ne yapabileceğimizle ilgili fikir alışverişi yapıyorduk. En sonunda bu kampanyaya karar verdik ve meğerse kirlilik gördüğümüzden çok daha fazlaymış. Toplamda 200 kilonun üzerinde bir çöp topladık. Katılımcı arkadaşlarımıza sosyal sorumluluk projesi sertifikalarını da gün sonunda teslim ettik. Üniversite toplulukları olarak çevremizle ve doğamızla bağımızı koparmamalıyız. Genç ve dinamik enerjimizi bu tür işlere harcamalı, üniversite toplolokları olarak daha çok sosyal sorumluluk projesi üretmeliyiz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

Katılımcılara gün sonunda Sosyal sorumluluk projesi sertifikaları, İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Kulübü tarafından verildi.