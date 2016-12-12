İzmir'de hava kirliliği akşamları nefes aldırmıyor!

İzmir'de özellikle akşam saatlerinde artışa geçen hava kirliliği vatandaşı isyan ettirdi

İzmir'de hava kirliliği akşamları nefes aldırmıyor!

Havaların soğuması ile İzmirli akşam saatlerinde sobalarını yakmaya başladı. Kullanılan kalitesiz kömür nedeniyle de İzmir'de akşam saatlerinde yoğun bir hava kirliliği gözlenmeye başladı. Sokakta yürümekte, nefes almakta zorlanan vatandaşlar isyan etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları'ndan alınan bilgiye göre ise İzmir'in hava kalitesi 'hassas' kategoriside yer alıyor.

Yapılan ölçümlerde en fazla 90 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül madde miktarı Karşıyaka'da 103, Alsancak'ta 107, Güzelyalı'da 104, Bayraklı'da 119, Gaziemir'de 117 ve Şirinyer'de 114 olarak ölçüldü.

Etiketler; #izmir #hava kirliliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.