İzmir'de havası en kirli olan yerler...

Türk Toraks Derneği'nin düzenlediği sempozyumda Türkiye'nin havası en kirli yerleri açıklandı. Bilim insanları hava kirliliğine 'artık yeter' dedi

Türk Toraks Derneği bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda Türkiye'de havası en kirli olan yerler açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kriterlerine göre yapılan incelemelerde il ve ilçe bazında havası en kirli yerler açıklandı.



Buna göre İstanbul'da havası en kirli olan yerler Göztepe, Aksaray ve Esenyurt olurken, Ankara'da ise havası en kirli yerler Sıhhiye ve Kayaş olarak açıklandı.



Bilim insanları İzmir'de ise havası en kirli olan yerlerin Bornova ve Bayraklı ilçeleri olduğu yorumunu yaptı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu, sigara nasıl insan sağlığını bozuyorsa, hava kirliliğinin de aynı derece zararlı olduğunu söyledi. Bu yüzden 'Artık Yeter' sloganını kullandıklarını belirten Kalyoncu, sadece Türkiye'nin değil Dünya'nın her yerine bu mesajın ulaşması gerektiğini söyledi.



79 ilde hava kirliliğinin olduğun belirten Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de Türkiye'de havası temiz olan tek yerin Rize olduğunu söyledi. Şırnak'ta da yeterli ölçümün yapılamadığını belirten Elbek, diğer illerin ise hava kirliliği ile boğuştuğunu anlattı.



Elbek, şu durumda herkesin Rize'ye gitmesi gerektiğini Rize'nin de bunu kaldırmaması durumunda Türkiye'ye cennete çevirmek zorunda olduğumuzu söyledi.



İstanbul'dakilerin Göztepe, Esenyurt ve Aksaray'dan kaçması gerektiğini belirten Elbek, İstanbul'dakiler için yaşanacak en uygun yerlerin ise Silivri, Şile ve Sarıyer olduğunu açıkladı.



Ankara'da nefes alan hiçbir yerin olmadığını her yerin havasının boğulduğunu belirten Elbek, İzmir için ise en uygun yerin Güzelyalı olduğunu söyledi. En çok ağacın bu ilçede olduğunu belirten Elbek, ne kadar çok ağaç ekilirse havanın o kadar güzelleşeceğini söyledi.

