İZSU'dan Akarca Koyu açıklaması

İZSU Genel Müdürlüğü; Seferihisar Akarca Koyu’nda iki mavi bayrağın, atık su tesisinden arıtılmadan denize salınan evsel atıklar nedeniyle iptal edildiği yönündeki iddialara yanıt verdi

Seferihisar Akarca Koyu’ndaki iki mavi bayrağın iptaline, ilçedeki atık su tesisinden arıtılmadan denize salınan evsel atıkların neden olduğu yönündeki haberler üzerine İZSU Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Kurduğu arıtma tesisleri, arıtma kalitesi ve çevre yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılında işletmeye aldığı Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi’nin kesintisiz ve düzenli olarak çalıştığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, arıtma tesisi çıkış suyundan ve Kocaçay Deresi’nden aldıkları numunelerin bakteriyolojik analizlerinin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre uygun olduğunu belirterek, “Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi’nden deşarj edilen evsel atık ların Akarca Koyu’nda kirliliğe ve mavi bayrakların iptal edilmesine neden olduğu yönündeki iddialar doğru değildir. Atık su arıtma tesislerinin çıkış suyu kalitesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre değerlendirilmektedir. Tesisimiz standartlara uygun olarak işletilmekte, gerek arıtma tesisi çıkışından, gerekse yağışsız günlerde dereden alınan numunelerin analiz sonuçları standartlara uygundur. Kirlilik içermemektedir. Meteorolojik veriler incelendiğinde, 8 Mayıs tarihli deniz suyu numunesinin 4 günlük yağışlı bir periyodun son günü, 19 Haziran tarihinde denizden alınan numunenin de yine 16-19 Haziran tarihleri arasındaki 3 günlük yağışlı periyodun son günü alındığı görülmektedir. Bu yağışlara bağlı olarak, Akarca Koyu'nda bulunan Kocaçay Deresi ve Kocaçay'dan kuş uçuşu 2,5 km uzaklıkta bulunan dereden denize yüksek miktarda rüsubat, poşet, pet şişe gibi malzemeler gelmiştir. Yağışlı günlerde alınan numuneler, dereler vasıtasıyla Akarca Koyu'na iletilen yağmur suyu içerisinde bu kirletici maddelerden kaynaklanan yüksek koliform ve streptekok değerine işaret etmektedir. Gerek dere yatağı gerekse deniz ortamındaki kirlilik kaynaklarının nedenini araştırmak ve tespit etmek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün görevidir. Mavi bayrakların İZSU’nun arıtma tesisleri nedeniyle iptal edildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.

Gazete haberinde bahsi geçen “Akarca Koyu'ndaki kirliliğin görüşüldüğü toplantıda İZSU Genel Müdürlüğü'nün gerekli önlemleri alması amacıyla uyarılması kararlaştırıldı” ifadesinin doğru olmadığını belirten yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

“21 Haziran Perşembe günü Vali Yardımcısı Sayın Cumhur Güven Taşbaşı başkanlığında yapılan Mavi Bayrak toplantısında Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi’nin çıkış suyu değerlerinin alıcı ortam standart değerlerine uygun olduğu görüldü. Akarca Koyu'nda tespit edilen kirliliğin arıtma tesisiyle ilgisinin bulunmadığı, numunelerin yağışlı günlerde alındığı, yağışlı periyot sonrası numune alınarak bu numune sonucuna göre yeniden değerlendirme yapılması kararlaştırıldı. İZSU tarafından 4, 5, 7 Haziran’da arıtma tesisinin Kocaçay Deresi’ne boşaldığı noktadan alınan numuneler İZSU’nun akredite raporunda tahlil edilmiş, sonuçlar standartlara uygun çıkmıştır. Yağışsız dönemde İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince alınan tüm numunelerdeki koliform ve streptekok değerleri yüzme suyu standartlarından &cced il;ok daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca 26 Haziran 2018 tarihinde Çevre İl Müdürlüğünce gece saat 22.00’da yapılan denetimde tesisin düzgün çalıştığı, herhangi bir aykırı durumun olmadığı kendi personellerince de tespit edilmiştir.”

Akarca Koyu’na deşarj olan Kocaçay Deresi’nde suyun akışını rahatlatmak için dere ağzını açtıklarının, 15 ton malzeme çıkardıklarının ve her yağmur sonrasında dere ağızlarında temizlik çalışması yaptıklarının da altını çizen İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Gerek arıtma tesisi çıkışından alınan numuneler, gerekse yağışsız günlerde dereden aldığımız numunelerin analiz sonuçlarının standartlara uygun olması, kirlilik içermemesi ve yine İl Halk Sağlığı personellerinin numune aldığı noktalarının Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi çıkış noktası ile olan uzaklığı Akarca Koyu’nda mavi bayrağın kaldırılmasına yol açan hususun atık su arıtma tesisinden kaynaklanmadığını göstermektedir” dedi.