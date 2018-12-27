Karadeniz'de 801 köy yolu kapandı

Karadeniz Bölgesi'nde, etkili olan kar yağışı nedeniyle 801 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Etkili kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 86, Rize'de 19, Gümüşhane'de 247, Bayburt'ta 59, Giresun'da 164, Artvin 36, Çorum 170, Ordu 16 ve Amasya da 4 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Bölgede gece yarısı başlayan kar yağışının, bugün de etkisini artırarak sürdüreceği belirtildi. Kar yağışı nedeniyle bölgedeki illerin yüksek kesimlerinde yer alan ilk ve orta dereceli okulların bugün de tatil edildiği bildirildi.

Doğu'da 1519 köy kar hapsinde



Doğu Anadolu'da da etkili olan kar yağışı sebebiyle bölgede bin 519 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçesini bağlayan karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı. Tipi ve buzlanma sebebiyle çok sayıda araç yoldan çıktı. Yoğun kar yağışı gece saatlerinden itibaren başta Erzurum olmak üzere, Erzincan, Muş ve Kars'ta etkili oldu. Erzurum'da bin 19, Erzincan'da 283, Muş'ta 119, Kars'ta 54 ve Ağrı'da 44 olmak üzere toplam bin 519 köyün yolu kesildi. Tipi ve kar yağışı sebebiyle Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçesini bağlayan karayolunda ulaşım güçlükle yapılıyor. Görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü karayolunda çok sayıda araç kayarak yoldan çıktı. Karayolları ekipleri gün boyunca yolda ulaşımın yapılması için çalışma yaptı. İş makineleri tipinin biriktirdiği karları temizledi.