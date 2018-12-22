Karşıyaka’da çevre bilinci artıyor

Anaokulları ve mahalle merkezlerinde yapılan çevre bilinci eğitimlerinden yüzlerce Karşıyakalı faydalandı.

Karşıyaka’da çevre bilinci artıyor
22 Aralık 2018 Cumartesi 11:12

Karşıyaka Belediyesi, çevreyi korumak ve zararlı atıkların doğaya olumsuz etkilerini en aza indirmek için bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi. 4 anaokulu ve 8 mahalle merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde, her yaştan yüzlerce vatandaşa ulaşıldı.

Uzmanlar anlatıyor

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü uzmanları tarafından katılımcılara; çevre kirliliği, ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve geri kazanımı, bitkisel atık yağlar, atık piller, elektronik atıklar ve enerji verimliliği gibi konularda bilgiler verildi. Belediye tarafından geri kazanım konusunda yürütülen projeler ve kampanyalar da aktarıldı.

Birlikte mücadele

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Her geçen gün kirlenen ve giderek daha fazla tahrip edilen doğamız için 7’den 70’e topyekûn mücadele etmeliyiz. Bu anlayışla eğitim çalışmalarını çok önemsiyoruz. Doğayı koruyan, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek, halkımızın daha bilinçli hale gelmesini sağlamak için eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Etiketler; #çevre bilinci #karşıyaka belediyesi
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