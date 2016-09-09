Haber Kaynağı: DHA

Ocağın açılması düşünülen bölge yakınlarındaki basın açıklamasına Beşpınar köylülerinin yanı sıra TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu temsilcileri ve Kemalpaşa Ziraat Odası temsilcileri de katıldı. Köylüler adına açıklama yapan Muhtar Yaşar Dönmez, yapılması planlanan taş ocağı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'ÇED gerekli değildir' kararı verildiğini belirterek, proje sahasının kiraz bahçeleri ve Spil Dağı Milli Parkı ile çevrili olduğuna dikkat çekti. Bu büyüklükte bir taş ocağı projesinin, özel koruma alanı olan Spil Dağı Milli Parkı’na olumsuz etkileri olacağını söyleyen Dönmez, "Spil Dağı ekosistemini hiçbir şekilde değerlendirmeye dâhil etmeyen bir projeye izin verilmesinin akılla, mantıkla, hukukla ve kamu yararıyla yakından uzaktan ilgisi yoktur. Ayrıca bu bölgede ciddi derecede arıcılık ve bal üreticiliği yapılmakta olup, mevsimsel olarak İzmir dışındaki kentlerden dahi çok sayıda arıcı, alınan izinlerle, kovanlarını bu bölgeye yerleştirmektedir" dedi.Bölgedeki başka bir taş ocağının 16 yıl önce kapatıldığını hatırlatan muhtar Dönmez, "Bizler Kemalpaşalılar, Beşpınar Köyü ve civar köylerin sakinleri olarak, hukuka ve kamu yararına aykırı olan bu maden ocağı projesini iptali için İzmir İdare Mahkemelerine dava açmış bulunuyoruz. Bu maden ocağının iptal edilmemesi halinde, ormanlarımızın, doğamızın ve köylülerin yaşam ve geçim alanlarının üzerinde, geri dönülemez, telafisi güç, hatta imkânsız zararlar doğacağı açıktır" diye konuştu.Dönmez’in ardından söz alan köylülerin avukatı Cem Altıparmak, hukuksal sürece ilişkin bilgilendirmede bulunurken, TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Öztan da taş ocağının, çok yakın mesafede bulunan Spil Dağı Milli Parkı’nın flora ve faunasına telafisi imkânsız zararlar vereceğini söyledi. Köylüler, açıklamanın ardından taş ocağı yapılması planlanan alana yürüyerek tepkilerini gösterdi.