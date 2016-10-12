Kirlilik yüzünden 1.5 milyon balık telef oldu

Denizli'nin Çivril İlçesindeki Büyük Menderes Nehri'ni besleyen su kaynaklarının kirletilmesi nedeniyle Özpekler Su Ürünleri Şirketi'nin Gökgöl Mahallesinde bulunan alabalık çiftliğinde beşinci kez toplu balık ölümü oldu

Denizli'nin Çivril İlçesinde alabalık üretimli yapan Özpekler Su Ürünleri Şirketi'ne ait alabalık çiftliğindeki toplam 1.5 milyon alabalık sudaki kirlenme nedeniyle telef oldu. Gökgöl Mahallesi'nde Büyük Menderes nehri üzerinde bulunan balık çiftliğindeki 44 havuzun yüzeyi ölü balıklarla kaplandı. Bu rakamın şirketin tesiste bulunan balıkların sayısını yaklaşık yarısı kadar olduğu belirtildi. Şirketin şikayeti üzerine jandarma tutanak tuttu, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de sudan numuneler alarak laboratuvara gönderdi.



Özpekler Su Ürünleri Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyesi Yasin Özpek, balık ölümlerinin Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi'nde bulunan bir meyve suyu fabrikasının atıklarını Menderes'e bırakmasından kaynaklandığını iddia etti ve son 3 yılda 5 kez toplu balık ölümleri yaşadıklarını söyledi. Özpek, Çivril'de Büyük Menderes Nehri'nde atıkların kirliliğe yol açtığını, sadece balıkların değil, bölgede su kuşları, kurbağalar ve canlıların da kirlilikten etkilendiğini belirterek, "Meyve suyu fabrikası litrik asit ve kullandığı maddelerin atıklarını fabrikanın yanında bulunan çöpün oradan Menderes'e veriyor ve bu canlıların ölümüne yol açıyor. Birileri buna 'dur' demelidir" dedi.



Şirketin bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özpek de son üç gün içinde kirlilik yüzünden çiftlikte 1.5 milyon alabalığın öldüğünü belirterek, "Son üç yıldır Dinar'dan kaynaklanan kirliliğin bir türlü önleyemiyoruz. Maddi kaybımız yaklaşık 3.5 milyon lira. Bunun yanı sıra ihracat yapan bir firma olduğumuz için bağlantılarımız ve siparişlerimizde de sıkıntı yaşıyoruz. Önceki olayları mahkemeye taşıdık ancak balıkların hastalıktan öldüğü yolunda karar çıktı. Yetkililerden bu kirliliğin önüne geçmelerini istiyoruz" dedi.



Çivril Belediye Başkanı AK Partili Gürcan Güven ise her 6 ayda bir meyve suyu fabrikasının atıklarından kaynaklanan toplu balık ölümleri yaşandığını söyledi. Güven, Dinar'daki meyve suyu tesisisin atık su arıtmasının yeterli olmadığını belirterek, "Bu dönemlerde atıklar suyu bırakıldığında canlıları zehirliyor. Bu atıklar Menderes Nehri ile birlikte Işıklı Gölü'nü de kirletiyor. Bu bizim bölgenin aynı zamanda içme suyu. Bu durumu Vali, Belediye Başkanı, Dinar Kaymakamlığı, Afyon Valiliği, Dinar Belediyesi'ne ilettik ama bir sonuç çıkmadı. Gölün ciddi sorunu var. Defalarca yazılar yazdık ancak cevap alamadık. Ceza verilse dahi komik seviyelerde veriliyor. Meyve suyu fabrikasının arıtmasını meşrulaştırması gerekiyor. Kirlenmeyi engellemeliyiz. Bölge gün geçtikçe daha kirli hale geliyor. Burada resmen doğa katliamı yaşanıyor. Bu konuda çok hassas ve ciddiyiz. Bakana kadar çıkacağız" dedi.



