Köylüler isyan etti: Kozak'ta yeni ruhsat istemiyoruz!

İzmir'in Bergama ilçesi Kozak Yaylası'nda, özel maden şirketinin işlettiği granit ocağının kapasite artışı ve eleme- kırma tesisi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı yapıldı. Köylüler, Kozak'ta yeni ruhsat istemediklerini belirtip, tepkilerini dile getirdi

Bergama'nın Kozak Yaylası'ndaki kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde, İdeal Stone Maden Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Granit Ocağı İşletme Kapasite Artışı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi'ne ilişkin ÇED toplantısı, mahalledeki bir kahvede yapıldı. Toplantıya Bergama Belediye başkan yardımcıları Ali Kahyaoğlu ve Ümit Atlam, Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel, Bergama Belediyesi'nin avukatı Serdar Sinan, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ve Hacıhamzalar sakinleri katıldı. Toplantı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince hazırlanan projeye ilişkin sunumun yapılmasıyla başladı. Ardından söz alan köylüler, granit ocağının neden olacağı toz dolayısıyla fıstık çamlarında verim kaybı olacağını ve meraların bu özelliğini yitireceğini belirterek, karşı çıktı. Köylü kadınlar ise "Kozak'ta yeni ruhsat istemiyoruz" diyerek, tepkilerini dile getirdi.



'HALKI BİLGİLENDİRME DEĞİL, YÖNLENDİRME TOPLANTISI'



Söz alan avukat Serdar Sinan ise toplantının adının 'halkı bilgilendirme toplantısı' olmasına rağmen yapılan sunumu izlediğinde halkı bilgilendirme gayesi olmadığını gördüklerini dile getirip, "Zira, sunum içeriği vatandaşın projeye ilişkin doğru ve anlaşılabilir bilgi edinmesini sağlamaktan uzaktır. Örneğin; proje ile birlikte mevcut tesisin yaklaşık 18 kat büyüyeceğinden bahsedilmemiş. Eğer projeye dair halkın gerçek görüşünü öğrenmek istiyorsak projenin gerçekleşmesi halinde oluşacak tozuma, gürültü ve trafik yoğunluğu etkilerine ilişkin somut veriler ortaya konulmalı. Bu haliyle yapılan toplantı halkı bilgilendirme değil, halkı yönlendirme toplantısıdır" dedi.



'KOZAK'TA YENİ RUHSATLAR VERİLMEMELİ'



Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel de kümülatif etki açısından bakıldığında Kozak'ta 5 işletmenin faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, "Yörenin doğasını talan etmişler. Onca ruhsatı elinde bulunduran firma da sırada bekliyor iken Kozak'ın neredeyse en büyük kapasitesini talep eden bu firmanın başvurusu reddedilip, durdurulmalıydı. Artık Kozak'ta yeni ruhsatlar verilmemeli. Aksi halde Kozak'ta çam fıstığını uzun yıllar göremeyeceğiz. Kozak Yaylası'na ihanet etmeyin, derhal bu projeyi geri çekin" diye konuştu.



'MÜSAADE EDİLMEMELİ'



Kozak Yaylası'nın dünyanın en kaliteli çam fıstığı, doğa turizmi potansiyeli, balı, organik tarımı ve kapalı havza tanımıyla çok özel bir bölge olduğunu vurgulayan Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu ise şunları söyledi:



"Burası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın özel prim uygulaması yapması gereken bir yer. Ancak zaten küçültülerek kapatılması gereken granit işleme tesisi, ham madde çıkarım kapasitesini tam 18 kat artırarak, 4 bin metreküpten 74 bin metreküpe çıkarmak istiyor. Mevcut tesislerin çevrelerini gözlemlediğinizde bile tozu, tozun tarıma ve ormancılığa etkisini görürsünüz. Buna müsaade edilmemeli."



Toplantı, tutanakların imzalanmasını ardından sona erdi.