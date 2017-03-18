Kuşadası'nda ölü yunus bulundu

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, Güvercinada ile liman arasındaki bölgede 'tırtak' türü ölü yunus bulundu. Yunus, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllülerince karaya çıkarıldı

Kuşadası'nda vatandaşların deniz yüzeyinde fark ettiği ölü yunus, EKODOSD gönüllülerince karaya çıkarıldı. Dalgalardan dolayı sürekli yer değiştirdiği için önce yaralı sanılan ölü yunusun, tırtak türü olduğu tespit edildi. Karaya çıkarılan yunus incelenmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına gönderildi.



ADÜ'de nekropsiyi yapan EKODOSD Bilim Danışmanı Prof. Dr. Serap Birincioğlu, "Türkiye'nin bütün denizlerinde bulunan ve dünyada okyanusların farklı kısımlarında yaygın olan bir yunus türü tırtak. 145 santimetre uzunluğundaydı. İncelemeler sonucunda yunusun çoklu parazit enfeksiyonu sonucu öldüğü tespit edildi" dedi.



Geçmiş yıllarda bu tür canlıların ölü bulunduğunda sadece gömü işleminin yapıldığını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Son yıllarda bilim dünyasında da bu konuda önemli gelişmeler oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), ADÜ, EKODOSD işbirliğiyle son yıllarda bu tür ölüm vakalarında bir işbirliği yapılarak, bu canlıların ölüm nedenleri de araştırılmakta, denizel biyoçeşitliliğe olumsuz etkenlerin neler olduğu meydana çıkarılmaktadır. Bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması hem bilinçlenme hem de duyarlılık sağlayarak önemli farkındalık yaratmaktadır. En önemli noktalardan biri, ilimizde hasta olan ve yaralı olarak kurtarılan bu tür canlılar için bir rehabilitasyon merkezinin olmayışıdır. Bu tür canlıların rehabilitasyon merkezlerinde bilim insanları tarafından tedavi süreçleri yapılarak, iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılması gerekir. Yaralı bulunan hayvanlar geçici olarak yüzme havuzlarına konulmakta, bu durum da sıkıntı yaratmaktadır. Bir rehabilitasyon merkezinin ADÜ Veterinerlik Fakültesine kurulması bu sıkıntıları ortadan kaldıracaktır. DKMP'nin bu konuda çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Denizel biyolojik çeşitliliği yüksek olan Aydın'a bu merkezin kurulması için DKMP'nin gereğini yapacağını inanıyoruz" diye konuştu.