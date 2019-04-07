Meteoroloji'den Ege Bölgesi'nde yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre,İzmir'de de etkili olan yağışlı hava durumu şiddetini artıracak. Ege Bölgesi'nde sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerekecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Karaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusu, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Ege'de kuvvetli gök gürültülü sağanak hakim olacak

Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Ayrıca İzmir'in bugün yağışın etkisinde olacağı, sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışlı havanın gün boyu devam edeceği bildirildi. Günün en yüsek sıcaklığı 20 derece olacak. En düşük sıcaklık değeri ise 16 derece olarak hesaplanacak. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı saatte 34 kilometreye kadar çıkacak.

İzmir için saatlik ve 5 günlük hava tahmini ise şöyle: