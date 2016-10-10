Haber Kaynağı: DHA

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın sadece doğal yaşama açık bölgelerinde Kuşadası Belediyesi, Milli Park Müdürlüğü ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) işbirliğiyle temizlik yapıldı. Korumar Hotel çalışanları, Güzelçamlı Kültür ve Turizm Derneği üyeleri ve doğaseverlerin de katıldığı çalışma çerçevesinde gönüllüler araç yolunun olmadığı Sazlı ve Çam Limanı koylarına, Milli Parkın muhteşem doğasını izleyerek indi. Koylardaki temizlik çalışmalarını yatlarından izleyenler, gönüllüleri alkışlayarak destekledi. Temizlik kampanyası çerçevesinde çöpler bir araya toplandı ve teknelerle deniz yoluyla taşınarak karaya çıkarılması sağlandı. Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra Milli Parkın Mavi Bayraklı İçmeler Koyu'na mini bir tören düzenlendi.Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu, Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin'in katılımıyla, kuruluşlara ve gönüllülere 'Çevre Dostu' belgeleri verildi. Belediye Başkanı Özer Kayalı, "Kuşadası ve ülkemiz için çok önemli olan, Avrupa Konseyi tarafından Flora Biyogenetik Rezerv Alanı kabul edilen Milli Parka sahip çıkan, büyük bir duyarlılık sergileyerek temizlik çalışmalarına gönüllü olarak katılan herkesi kutluyor teşekkür ediyorum" dedi.Kuşadası turizminin geleceğinin Milli Park'ta olduğunu söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Milli Park'a herkesin sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Sürücü, "Geçmiş yıllarda da aynı alanlarda temizlik yapılmasına rağmen, çöp yığınlarının arttığı gözlemlendi. Özellikle gırgır-trol gibi büyük balıkçı teknelerinin atmış olduğu atıklar, bazı duyarsız teknecilerin denize boşalttığı çöpler, mültecilerin kaçarken kıyıya bıraktığı eşyalar - kıyafetler ve Yunan Adası olan Samos'tan rüzgarla gelen atıkların Milli Parkı kirlettiği gözlendi. Milli Park'a sadece yaz aylarında denize girilen ve piknik yapılan yer olarak bakılmamalı, yılın 12 ayı koruma-kullanma dengesi gözeterek ekoturizm etkinliklerinin yapılabileceği bir doğa müzesi gibi değerlendirilmelidir. Bu anlamda Kuşadası turizminin geleceği Milli Park'ın korunmasına bağlıdır" diye konuştu.