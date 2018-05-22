Nehirdeki bütün balıklar öldü

Aydın'ın Didim ilçesi Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri olması üzerine inceleme başlatıldı

Söke ile Didim ilçesi arasında kalan Balat Mahallesi'nde Menderes Nehri'nin renginin koyu olduğunu ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Söke İlçe Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Açıklama yapan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, ekiplerin bölgede çalışmalara başladığını, incelemenin ardından balık ölümlerinin sebebinin belli olacağını söyledi.

Bölgede çobanlık yapan Hakkı Çetin, dünden beri balık ölümleri olduğunu belirterek, "Suyun rengi çok pis durumda. Ben hayvanlarıma nasıl burada su içereceğim. Çok ağır bir koku var. Bir an önce sebebinin bulunması lazım." dedi.