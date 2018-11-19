Öğrencilerden çağrı: Gelin çevremizi birlikte temizleyelim

İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Kulübü bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaya hazırlanıyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:20

İnciraltı Kent Ormanı'nda varolan kirliliğe dur demek isteyen öğrenciler, 4 Aralık Salı günü saat 14.00-16.00 arası çöp toplama etkinliği düzenleyecek. Kirliliği azaltmak için çalışacak olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Kulübü öğrencileri, tüm İzmirli'leri 4 Aralık günü İnciraltı Kent Ormanı'na davet ediyor.

Katılımcılara gün sonunda sertifikalarının verileceği etkinliğe katılmak isteyenler 14.00'da İzmir Ekonomi Üniversitesi önünden kaldırılacak olan servislerle İnciraltı Kent Ormanı'na taşınacak.

Servis bilgisi için irtibat numarası: Ergenekon Doğan Keskin-0553 369 44 01  

Etiketler; #ekonomi üniversitesi #izmir #çevre kirliliği
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