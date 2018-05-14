Ölü bulunan caretta carettanın midesinden bunlar çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, sahilde ölü bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yapılan otopsisinde midesinden plastik oyuncak ve düdük çıktı

Kayacık sahilinde dün yürüyüşe çıkanlar, kıyıya vurmuş, hareketsiz halde bir deniz kaplumbağası olduğunu görerek, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerine bildirdi. Sahile giden DEKAMER ekibi, deniz kaplumbağasının telef olduğunu belirledi. DEKAMER'e getirilen 60 santimetre boyunda, 42 kilogram ağırlığındaki 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağasının yapılan otopsisinde midesinden düdük ve plastik oyuncak çıktı. DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, "Caretta carettaların yaşam mücadelesinde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi denizlere atılan plastik atıklar. Plastik atıklar, yaban hayatını öldürüyor. Bu nedenle birçok canlı boğularak ya da farklı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Bu canlıları korumak için tüm bireylere büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Bu plastik oyuncak ve düdük bugün ölü bir deniz kaplumbağasının midesinden çıktı. Plastik atıklar, denizleri kirletiyor ve canlı hayatını tehdit ediyor. Doğaya karşı daha duyarlı olmalıyız" dedi.