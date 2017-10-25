Ormanlar da çevreyi kirletiyor!

Bilim insanları tropikal ormanların ağaçsızlaşma sebebiyle artık yakaladığından daha fazla karbon salınımı gerçekleştirdiğini, yani gezegeni kirletmeye başladığını söyledi

Ormanlar da çevreyi kirletiyor!

Araştırmaya göre insanlık ormanlara o kadar zarar verdi ki, artık ormanlar da gezegeni korumak yerine kirletiyor. Boston Üniversitesi’nin dahil olduğu bir çalışma ormanların ağaçlar yandığında veya öldüğünde atmosfere saldığı karbon miktarını araştırdı. Araştırmaya göre tropik ormanlardaki ağaçlar yılda 425 teregram karbon salınımı gerçekleştiriyor. Bu da ABD’deki trafiğin tamamından daha fazla kirlilik demek.  

Gezegenin ormanları ve okyanusları hava kirletici gazların atmosfere ulaşmamasını sağlayan “karbon havuzları”. Dev Amazon ormanı tek başına yılda 600 milyon ton karbon emilimi gerçekleştiriyor. Fakat ciddi boyutlara ulaşan tomrukçuluk, çiftçilerin ağaçları ısınma için kullanması, orman yangınları ve hastalıklar ormanların yakaladığından daha fazla karbon salmasına neden oluyor.

Araştırmanın baş yazarı Woods Hole Araştırma Merkezi’nden Dr. Alessandro Baccini bulguları bir “uyarı ikazı” olarak nitelendirdi ve şöyle dedi: “Ormanlar karbonu yakalayan ve depolayan güvenli, onaylı, ucuz ve anında ulaşılabilir tek teknolojimiz. Ayrıca bu ormanlar yağışları düzenliyor ve yerli toplumlara yaşam sağlıyor.”


Kaynak: DHA
Etiketler; #orman #ağaç #karbon salımı
Önceki Haber
Erdoğan, İbadi ile görüştü: Ortak mücadeleye varız
Sonraki Haber
Altınordu'da yenilginin acısı tribünden çıktı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.