“Ormanlar Yaşasın Diye” doğa eğitimleri sürüyor

Ege Orman Vakfı’nın, doğayı seven ve koruyan nesiller yetiştirmek amacıyla düzenlediği “Ormanlar Yaşasın Diye” ekoloji temelli doğa eğitim çalışmaları devam ediyor. Son olarak İstek Okulları öğretmen ve öğrencileri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Eğitim Merkezi Buca Tınaztepe Mevkii Ormanları’nda gerçekleştirilen doğa eğitimine katıldı.

İstek Okulları öğrenci ve öğretmenleri ilk olarak Çağdaş Drama Derneği'nden Bilge Özsarı ve Ayşegül Eroler ile drama etkinliğine katıldılar.

Özsarı ve Eroler'in doğa farkındalığı konulu atölye çalışmaları ile zaman geçiren öğrenciler, Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili'nin gezegenimiz, iklim değişikliği, ormanlar, enerji tasarrufu, geri dönüşüme ilişkin interaktif sunumunu dinledi.

Sunumun ardından öğrenciler bez torba boyama atölyesi ile hem yaratıcılıklarını konuşturdu hem de naylon poşetlerin kullanımının doğaya etkileri konusunda bilinçlendi.

Bez Torba Boyama atölyesi ile eğlenceli dakikalar geçiren öğrenciler, ardından doğa eğitimi için ormanla buluştu. Ormanda, Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili ve Eğitim-Gönüllü sorumlusu Ülkü Karataş Ongun'un verdiği ekoloji bilgilerini içeren farklı ekosistemler, toprak, böceklerle mücadele , dikili ağaçta yaş tayini gibi konularda eğitim ve temiz orman havasını soluyarak uzun bir yürüyüş yapan öğrenciler doğa konusunda farkındalıklarını arttırarak eğitimlerini sonlandırdılar.