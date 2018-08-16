Ovacık altın madeninde yeni şok!

İzmir'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama ilçesinde, Ovacık'taki altın madeni tesisinin kapatılması için yıllardır mücadele eden çevreciler, yeni bir kararla şaşkına döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ovacık'taki işletmeye rezerv sağlamak amacıyla Kozak Yaylası'nda kurulmak istenen; altın, gümüş, bakır madeni açık ocak işletmesi projesine Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verdi. Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, tesisin kurulmak istendiği bölgenin yoğun ormanlık alana sahip olduğunu ve aynı alanda Bergama'nın içme suyu kaynaklarının bulunduğunu söyledi. Çevreciler, ÇED olumlu kararının iptali için dava açmaya hazırlanıyor

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi'nde bulunan ve faal olan altın madeni işletmesine rezerv sağlamak için, ilçenin kırsal mahallelerinden biri olan Yerlitahtacı'da altın madeni açık ocak işletmeciliği projesinin hayata geçirilmesi planlandı. Projeye 2009 yılında verilen 'ÇED olumlu' kararı geçen yıl iptal edildi. Karar, Danıştay tarafından da onanarak kesinleşmiş oldu. Mahkemenin kararının ardından, aynı proje için alan değişikliğine gidildi. İlçenin kırsal mahallelerinden biri olan Kapıkaya'da, Ovacık'taki altın madeni işletmesine rezerv sağlamak amacıyla; altın, gümüş, bakır madeni açık ocak işletmesi projesi için ÇED başvurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı'na sunulan dosya, İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nda (İDK) görüşüldükten sonra, ÇED olumlu kararı verildi. Tarihi mirası ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken ve 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 'Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı' olarak giren Bergama için verilen onay, çevrecileri şaşırttı.

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, aynı projenin daha önce yine kırsal mahallelerden biri olan Yerliahtacı'da hayata geçirilmek istendiğini, açtıkları davalar sonucu iptal edildiğini söyledi. 110 bin nüfuslu Bergama'nın içme suyunun tehlike altında olduğuna dikkat çeken, ayrıca tesisin kurulmak istendiği alanın çam ormanları ile kaplı olduğuna değinen Erol Engel, "Kozak Yaylası'nda büyük bir talan başlayacak. Bergama'dan Ayvalık'a kadar bütün doğayı tahrip edecekler" dedi.

'630 KİLO ALTIN ALACAKLAR'

Doğayı tehdit eden projeleri her defasında durdurduklarını, ancak yargı kararına rağmen bu çalışmalara izin verildiğini savunan Erol Engel, şunları söyledi:

"Çalışmalar 3 yıl sürecek, 630 kilo altın alacaklar ama doğaya verecekleri zararın telafisi mümkün olmayacak. Burada büyük bir talan başlayacak. Bu nedenle öfkeliyiz. Yargıya rağmen bu kararlar siyasi irade tarafından veriliyor. Ülkenin doğası, insanı hep bir şekilde acımasızca harcanıyor. UNESCO Kültür Mirası listesine giren Bergama, doğadaki talana karşı çırpınıyor."

Tesisin kurulacağı Kapıkaya'da 2 bin yıl öncesine uzanan tarihi yapının bulunduğunu aktaran Engel, bunun da tesisin açılmaması için başlı başına bir neden olduğuna vurgu yaptı. Yargının kapatılması yönünde kararı bulunmasına rağmen, Ovacık'taki altın madeni için mühürleme işlemi yapılmadığını ve İDK toplantısında yeni bir ÇED olumlu kararının verildiğini belirtin Erol Engel, "Ovacık'taki tesis açık kaldığı müddetçe, en yakın cevherin olduğu Kozak Yaylası büyük bir tehdit altında olacak. Cevherin bittiği Ovacık'ın kapatılması gerekiyor. Böylece Kozak Yaylası ve çevresi rahat bir nefes alacak. Ama ne yazık ki defalarca alınan yargı kararlarına rağmen siyasi irade buraları tam bir miras yedi anlayışı ile bitiriyor. Bölge halkı, hakkını arayacak, bu durumu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

'AYNI RUHSAT SAHASI İÇİNDE'

Avukat Arif Ali Cangı ise Ovacık'taki altın madeninde rezervin bittiğini, maden işletmesini çalıştırmak için Kozak Yaylası'na göz dikildiğini ileri sürerek, "Şimdiye kadar Gelintepe, Uyuzkaya ve Yerlitahtacı mahallelerinde maden ocağı projeleri gündeme geldi, üç proje de açtığımız davalar sonunda mahkemeler tarafından verilen iptal kararları ve Kozaklıların tepkisi sayesinde gündemden çıktı. Bunlardan Yerlitahtacı ile Kapıkaya maden ocağı projeleri birbiriyle yakın ilişkili. Zira aynı ruhsat sahası içinde iki ayrı maden ocağı projesi" diye konuştu. Yerlitahtacı için verilen yargı kararını etkisiz hale getirilmek amacıyla aynı bölgede aynı ekosistem içinde başka adla yeni bir 'ÇED olumlu' kararı verildiğini söyleyen Cangı, "Kapıkaya maden projesi, Yerlitahtacı maden projesini iptal eden mahkemenin kararının arkasından dolanma girişimidir. Proje, Kozak ekosistemine çok büyük zarar verecek, Bergama'nın su kaynaklarını kirletecek. Bu nedenle bölge halkı, Kapıkaya altın madeni projesine de izin vermeyecek" diye konuştu.