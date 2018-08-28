Salda Gölü bayramda çöplüğe döndü!

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur Yeşilova'da bulunan doğa güzelliği Salda Gölü, bayramda insanların akın etmesinden sonra çöplüğe döndü. Beyaz kumların üzerinde 'Çevremizi temiz tutalım' tabelasının önündeki çöp yığınları görenlerin tepkisini çekti

Süleyman Gülen- Salda Gölü'ndeki içler acısı manzara doğaseverleri üzdü. Bayram tatilini fırsat bilip Salda Gölü'ne akın eden tatilciler, çöplerini hiç düşünmeden doğa güzelliği olan Salda Gölü kıyılarına bıraktı. Çöplerin 'çevremizi temiz tutalım' tabelasının önüne atılması ise traji komik bir görüntü ortaya çıkardı.

'Koku ve görüntüden rahatsızız'

Salda Gölü kıyısında işletmesi bulunan İzzet Özbek (23) çöplerin gelişigüzel etrafa atılmasıyla oluşan koku ve görüntüden büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. İşletmesine gelen ve bahçesinde çadır kuran insanların çöplerden olabildiğince kaçmaya çalıştığını belirtti. Özbek "Bu kadar güzel bir gölün kıyısında böyle bir manzaranın olması büyük sorun. Kokusu zaten rüzgar ve sıcağın etkisiyle işletmelere kadar geliyor. İnsanlar da bu koku ve görüntüden olabildiğince kaçmaya çalışıyor. İşletmemize gelenlerin ilk sorduğu sorulardan biri 'Sizin burada koku var mı?' oluyor. İşletmeciler ve burada yaşayanlar olarak bu durumdan çok rahatsızız" dedi.

'Hayallerime çöp attılar'

Salda Gölü'ne tatil için gelen Aylin Buğdaycı (25) ise Salda Gölü'nü bu şekilde bulunca çok üzüldüğünü ve hayallerine çöp atılmış gibi hissettiğini belirtti. Buğdaycı "Okul ve işten nasıl fırsat yaratsam da Salda Gölü'ne gitsem diye hayaller kuruyordum. Bayramda buraya geldim ve bu manzara ile karşılaştım. Çok kötü hissettim. Sanki hayallerime çöp attılar. Bu kadar güzel bir yerde böyle bir manzaranın olması, insana güzelliklerimize sahip çıkamıyoruz dedirtiyor. Çok utandım" diye konuştu.