Sembolik ağaca bile tahammülleri yok!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki 9 kilometrelik Kayaköy yolunda, 506 kızılçamın kesilmesini protesto etmek amacıyla Fethiye Belediyesi ve çevreciler tarafından dikilen sembolik ağaçlar, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Parçalanarak ormanlık alana atılan ağaçların üzerinde 'Oksijeninizi sağlamak mıydı suçum', 'Kesmek kolay olandı' gibi mesajlar yer alıyordu

Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi ile Kayaköy Mahallesi arasında yer alan 4 metre genişliğinde ve 9 kilometre uzunluğundaki asfalt yolun 3 metre daha genişletilmesi için geçen aralık ayının başında ağaç kesimine başlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden talebi üzerine, yol kıyısında kalan asırlık 506 kızılçam, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köklerinden kesildi. 5 bin yıllık geçmişe sahip Rum yapılarının bulunduğu, UNESCO tarafından 'Dünya dostluk ve barış köyü' köyü ilan edilen Kayaköy yolunda ağaçların kesilmesi tepkiye neden oldu.



SEMBOLİK AĞAÇLAR DİKİLDİ



Çalışmalar sırasında ağaç kesimini durdurmak için çaba gösteren Fethiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğayı Koruma Derneği başkanı Okyay Tirli, kesimin tamamlanmasının ardından Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, ilginç bir protestoya imza attı. Dün sabah saatlerinde bölgeye giden belediye ekipleri ve çevreciler, ahşap malzemeden hazırlanan 3 metre boyundaki 10 sembolik ağacı, kesilen ağaçların yerine dikti. Kesilmiş ağaç köklerine çivi ile tutturulan tabela şeklindeki sembolik ağaçların üzerinde 'Oksijeninizi ağlamak mıydı suçum', 'Kesmek kolay olandı', 'Ağaçtan değerli ne dikeceksiniz şimdi', 'Ağaçlar eğilmezken insanlar neden eğilir ki' şeklinde mesajlar yer aldı. Sembolik ağaçların dikilmesinin ardından açıklamalarda bulunan dernek başkanı Okyay Tirli ve Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Cesur, kesilen ağaçlar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Açıklamalarından ardından belediye ekipleri ve çevreciler bölgeden ayrıldı.



SEMBOLİK AĞAÇLARI DA KESTİLER



Bu sabah otomobilleriyle yoldan geçen vatandaşlar, dikilen sembolik ağaçların yerlerinden söküldüğünü gördü. Haber verilmesi üzerine bölgede inceleme yapan Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çiviyle tutturululan ağaç köklerinden kimliği belirsiz kişilerce çıkarılan sembolik ağaçların, parçalandıktan sonra ormanlık alana atıldığını tespit etti. Sembolik ağaçların yol yapımına destek veren Kayaköy sakinleri tarafından sökülerek ormanlık alana atıldığı öne sürüldü. Sembolik ağaçları kesenlerin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.



"YOL YAPIMINA DEĞİL, AĞAÇ KESİMİNE KARŞIYIZ"



Fethiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Okyay Tirli, sembolik ağaçların kesilmesini büyük üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Protesto amacıyla dikilen ve çevre duyarlılığı yaratmayı amaçladıkları sembolik ağaçların kesilmesine bir anlam veremediklerini kaydeden Tirli, "Biz protesto sırasında da özellikle belirttik. Yol yapımına kesinlikle karşı değiliz. Biz ağaç kesimine karşıyız. Tepkimizi de bu şekilde dile getirmek istemiştik. Büyük üzüntü içindeyiz" dedi.