Sulama çayında korkutan ölümler!

Denizli'nin Çivril İlçesi'nde Işıklı Gölü ve Menderes Nehri'ni besleyen en önemli su kaynaklardan biri olan Küfi Çayı'nda toplu balık ölümleri, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti. Bazı çiftçilerin tarlalarında kullandıkları ilaçlama depolarını çayda temizledikleri, balık ölümlerinin de bundan kaynaklandığı ileri sürüldü

Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü ve Menderes Nehri'ni besleyen tatlı su kaynaklarından biri olan Küfi Çayı'nda son günlerde nedeni tam olarak bilinmeyen toplu balık ölümleri meydana geliyor. Çayın geçtiği yerlerde tarlaları olan çiftçiler, suyun etrafında tarımsal ilaçlamada kullanan atık ilaç kutuları bulduklarını belirtti. Balık ölümlerinin de çaya atılan ilaçlardan kaynaklandığı öne sürüldü. Tuğlu, Emirhisar, Işıklı, Bucak ve Karamanlı mahallelerinden geçen çayın suyunu sulama suyu olarak kullanan çiftçiler, balık ölümlerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerinin sulama sezonun açılması ile azalan su miktarı nedeniyle oksijenin azılmasından kaynaklanabileceğini belirtti.

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