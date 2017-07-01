Sulama çayında korkutan ölümler!

Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü ve Menderes Nehri'ni besleyen tatlı su kaynaklarından biri olan Küfi Çayı'nda son günlerde nedeni tam olarak bilinmeyen toplu balık ölümleri meydana geliyor. Çayın geçtiği yerlerde tarlaları olan çiftçiler, suyun etrafında tarımsal ilaçlamada kullanan atık ilaç kutuları bulduklarını belirtti. Balık ölümlerinin de çaya atılan ilaçlardan kaynaklandığı öne sürüldü. Tuğlu, Emirhisar, Işıklı, Bucak ve Karamanlı mahallelerinden geçen çayın suyunu sulama suyu olarak kullanan çiftçiler, balık ölümlerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerinin sulama sezonun açılması ile azalan su miktarı nedeniyle oksijenin azılmasından kaynaklanabileceğini belirtti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.