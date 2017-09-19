Taşocağına onay çıkmadı, köylü sevindi!

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nin 6 kırsal mahallesinin ortak yaylası Ayvacık'ta açılmak istenen, ancak köylüler ile çevrecilerin tepkisine neden olan taşocağına İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden onay çıkmadı. Taşocağına onay çıkmaması, köylüler ve çevreciler tarafından sevinçle karşılandı

Ödemiş'e 24 kilometre uzaklıktaki kırsal Ardıcak, Mursallı, Günlüce, Çağlayan, Dolaylar ve Çobanlar mahallerinin ortak yaylası olan Ayvacık'ta açılması düşünülen taşocağı tepkilere neden oldu. Taşocağı açılması planlanan Ayvacık Yaylası'nda, Ödemiş Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği öncülüğünde toplanan yaklaşık 70 kadar çevreci ve köylü, 'Suyuma, toprağıma, ormanıma dokunma' yazılı pankart açtı. Ödemiş Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği Başkanı Selahattin Bağlı, bölgeye taşocağı açılması halinde yaylaranın yok olacağını çevredeki verimli tarım arazilerinin tozdan üretim yapılamaz hale gelip, su kaynaklarının değişeceğini ileri sürdü. Bağlı, ilk etapta 24 hektarlık, ikinci etapta ise 75 hektarlık bir alanda taşocağı yapılmak istendiğini de vurgulayıp, her hektarda ortalama 100 ağaç olduğu düşünüldüğünde büyük bir ağaç katliamı yaşanacağına da dikkat çekti.



Ödemiş Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği öncülüğündeki tepkiler sürerken bir yandan da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne taş ocağı projesinin durdurulması için müracaatlarda bulunuldu. Köylülerin ve çevrecilerin endişeli bekleyişi sürerken, taşocağı projesinin durdurulduğu haberinin gelmesi sevinçle karşılandı.



Taşocağına karşı başlattıkları mücadeleden zaferle ayrıldıklarını belirten Ödemiş Küçük Menderes Havzası Koza Hareket Derneği Başkanı Selahattin Bağlı, yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dedi:



"Ayvacık Yaylası'nda yapılmak istenen taş ocağına ilişkin 6 mahallemiz tarafından İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne yapılan müraacatlarla maden ocağının özellikle Ayvacık düdeni ve Ödemiş içme suyuna vereceği olumsuz etkiler gözönüne alınıp, projeye onay verilmeyip, durdurulmuştur. Olaya duyarlılık gösteren ve destekleyen DSİ, İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü), İzmir Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü, İzmir Çevre İl Müdürlüğü ile doğasever ve çevre gönüllülerimize teşekkür ederiz."



Ödemiş'in içme suyunun Ayvacık Düdeni, Pıtrak kaynağından verilmeye devam edeceğini vurgulayan Bağlı, "Çevre köylerimiz ve fidancılar yöreye has ürünleri almaya devam edecekler. Ormalarımız içinde yaşayan canlılar yaşamlarını sürdürecekler. Milyonlarca yıl sonunda meydana gelmiş, Ayvacık, Subatan mağaraları gelecek nesillere aktarılmış olacak. Çok mutluyuz" diye konuştu.



