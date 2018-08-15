Toz, mahsullere zarar verdi

Ödemiş'in Kızılcaavlu Köyü'nde tarlalara giden toprak yoldan kalkan toz, tarlalarda ekili olan patlıcan, biber, domates, karpuz, salatalık gibi mahsullerin zarar görmesine yol açıyor. Köylüler 7 km uzunluğundaki bu toprak yolun bir an önce asfaltlanmasını istiyor

Süleyman Gülen- Ödemiş'in Kızılcaavlu Köyü tarla yolundan kalkan toz, mahsulleri tarlada bıraktı. Sürekli kullanımda olan yoldan kalkan toz yol kenarında bulunan tarlalardaki mahsullerin zarar görmesine yol açıyor.

Ödemiş Kızılcaavlu sakinlerinden Şahander Sert (52) toz mağdurlarından. Toprak yolun kenarında bulunan karpuz ve patlıcan mahsulleri büyük zarar gören Sert, ilaçlamayla zararın önüne geçemediklerini belirtti. Sert "Tarlalara giden yolumuz yapılmadığından yoldan kalkan toz yüzünden mahsullerimiz zarar görüyor. Tarlalar yoldaki tüm tozu yutuyor. Karpuz ektik; ancak toz yüzünden mahsul üzerinde kırmızı örümcekler oluşuyor. Patlıcan, domates, biber, salatalık ve karpuz mahsullerimiz tozdan hasta oldu ve tarlada kaldı. Ne kadar zirai mücadele verseniz de, ne kadar ilaçlama yapsanız da önüne geçemiyorsunuz. Meyve alamıyoruz. Üretici bütün yılını yaz ayı için ayırıyor. Yazın kazandığını da bütün sene harcayacak. Mağdur olduk, benim gibi diğer köylülerimiz de mağdur oluyor. Bizim talebimiz toz olan yollarımıza asfalt dökülsün ve daha fazla mahsul zarar görmesin. Asfalt yapılırsa bu zararımız büyük oranda düşecektir" diye konuştu.