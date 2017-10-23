Ülkeler bir bir kömürü bırakıyor!

Greenpeace ve CoalSwarm’ın birlikte hazırladığı bir araştırma raporu, tüm dünyanın hızla kömürlü termik santrallerden uzaklaştığını gösteriyor

Tüm dünyada 23 ülke, eyalet ve şehir, enerjide kömürden aşamalı olarak çıkmaya başladı ya da 2030’a gelindiğinde tamamen kömürden kurtulmalarını sağlayacak eylem planlarını hazırladığı belirtilen rapora göre 2014’ten bugüne enerji üretiminde kademeli olarak kömürden vazgeçen ülke, eyalet ya da kentlerin sayısı altıyı buldu; 17 ülke ya da şehir de 2030’a kadar kömürden kademeli olarak çıkışın planını hazırladı.



Aynı araştırmaya göre, 2010’dan bugüne kömürlü termik santral işleten ya da inşa eden 1,675 şirketin dörtte biri sektörden çekildi. Bir başka deyişle 370 kömürlü termik santral -Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjinin yaklaşık altı katı- emekliye ayrıldı ya da projeler hiç hayata geçirilmedi.



G7 ülkelerinden üçü (İngiltere, Kanada ve Fransa) ve altı Avrupa Birliği ülkesi enerji üretiminde kömürden kademeli olarak vazgeçme kararı aldı.



Hindistan ve Çin’in ardından dünyanın en fazla kömürlü termik santral inşa eden üçüncü ülkesi Endonezya da artık yeni kömür projesine başlamayacağını açıkladı.



Hindistan ve Çin de artan hava kirliliği ve kömürden üretilen enerjiden faydalanma oranlarındaki düşüş nedeniyle kömürlü termik santral planlarını görünür şekilde azaltmaya başladı.



ABD Başkanı Donald Trump’ın kömür endüstrisini canlandırma söylemlerine karşın ABD 2016’da olduğu gibi 2017’de de hızla kömürden çıkmaya devam etti. Ülkede 54 santral kapatıldı. Bu İspanya’nın tüm kömürlü termik santrallerinin üretim kapasitesine eşit.



Türkiye’nin de vakit kaybetmeden tüm dünya gibi bir an önce kömürden çıkış konusunda adım atması gerektiğini belirten Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Reşit Elçin şu uyarıları yaptı:



"Türkiye, bir an önce kömürden çıkış konusunda adım atmalı ve çok zengin yenilenebilir enerji potansiyeline yönelmeli. Türkiye ihtiyacı olan enerjinin tamamını güneşten elde edebilecek potansiyele sahip.



"Bu potansiyelini sadece YEKA ihaleleriyle değil, vatandaşların çatılarında üretecekleri güneş enerjisi olarak da değerlendirmelidir. Yapılması gereken bir taraftan kömür sektörüne verilen devlet teşviklerinin, diğer taraftan da yenilenebilir enerji sistemlerinin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasıdır.



"Eğer gerekli adımlar atılırsa Türkiye enerji dönüşümünde öncü bir ülke olarak tüm dünyaya örnek olabilir."