Vazgeçmiyorlar. Bu kez farklı firma Sığacık için başvurdu

İzmir'de Urla ile Seferihisar ilçeleri sınırında bulunan Sığacık Koyu'nda daha önce kurulmak istenen ve açılan davaların ardından iptal edilen balık çiftliği projesi, rafa kaldırıldı. Ancak mahkeme kararının üstünden bir yıl bile geçmeden, bu kez farklı bir firma aynı bölgede, orkinos yetiştiriciliği için proje hazırladı. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılan proje sahası, Akdeniz foklarının yaşam alanında bulunuyor

İzmir'in Urla ile Seferihisar ilçelerinin sınırlarında bulunan Sığacık Koyu, bir kez daha orkinos tesisi kurulması için gündeme geldi. 2017 yılında farklı bir firma tarafından aynı proje için 'ÇED gerekli değildir' kararı alınmış ancak açılan davaların ardından proje iptal edilmişti. İptal kararının üstünden bir yıl geçmeden, bu kez farklı bir firma, aynı bölgede orkinos tesisi kurmak için ÇED dosyası hazırladı. İzmir Valiliği'ne sunulan dosyaya göre, kurulacak olan tesisin deniz yüzey alanı 39 bin 200 metrekare olacak. 50 metre çaplı 8 adet kafeste de üretim yapılacak. Yıllık 900 ton orkinos balığı yetiştirilmesi planlanan saha, Akdeniz foklarının yaşam alanı içerisinde yer alıyor. Proje sahibi, koydaki çalışmalar esnasında Akdeniz foklarına zarar verilmeyeceğini, kasıtlı olarak yakalanıp öldürülmeyeceğini, yaralı Akdeniz fokunun görülmesi durumunda da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilerek bilgi verileceği taahhüdünde bulundu. Yine Akdeniz foklarının korunmasına ilişkin, tesiste çalışacak olan personelin bilinçlendirileceği de kaydedildi.

'BALIKLAR STRESE GİREREK ÖLECEK'

Proje dosyasındaki bilgilere göre yetiştiricilik için açık denizden temin edilen orkinosların kafeslere alındığı ilk günlerde, balık ölümleri yaşanacak. Ölümlerin başlıca nedeni, avlanma ve yolculuk sırasında strese giren orkinosların kendilerini toparlayamaması olarak gösteriliyor. Dosyadaki bilgilere göre ölümlerin bir kısmı da yağışlı havalarda geceleri şimşek-yıldırım ışığının orkinoslarda yaratacağı stres ve korkudan kaynaklı olarak yaşanacak. Bölgede, tesis için ilk etapta avcılıkla 613 ton orkinos temin edilecek. Firmanın hazırladığı dosyaya göre, balıklarda yaşanacak ölüm miktarı 18 ton olarak hesaplandı. Ölen balıklar ana gemide bulunan atık tankında toplanarak, balık unu ve balık yağı tesislerine gönderilecek. Şirket ayrıca orkinos yetiştiriciliğinde herhangi bir ilaç ve vitamin kullanılmayacağını da dosyaya ekledi.

PROJE SAHASI HAZİNE'YE AİT

Firma, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden tesis için olur aldı. Proje için istenilen 39 bin 200 metrekarelik alan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralandı. Projenin onaylanması ve bölgede üretime başlanılması halinde, tesis yıllık 900 ton kapasite ile çalışacak. Tesisin kurulmak istendiği alana en yakın yer Urla'ya bağlı Demircili Mahallesi. ÇED için gelecek günlerde halkın katılım toplantısı yapılacak. Urla Kaymakamlığı, Demircili Mahalle Muhtarlığı kanalıyla, halkın katılım toplantısı için tarih ve yer duyurusunda bulunacak.