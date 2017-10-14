Yiyecek bulmak isteyen ayı, tellere takıldı

Karabük’te yiyecek bulmak için köye kadar inen dikenli tellere takılan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube ekipleri tarafından kurtarıldı

Merkeze bağlı Bulak köyünde köylülerin bahçelik alana dikenli tellere ayının takıldığını ve acı içinde bağırdığını görünce durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Karabük DKMP ekipleri kısa sürede olay yerine hareket etti. Burada ön sol ayağı dikenli tellere dolanan ve kurtulmak için çaba sarf eden ayı kurtarmak için ekipler olay yerine Safranbolu Belediyesi Veteriner Hekimi İzzet Kubilay’ı çağırdı. Canı yandığından oldukça hırçın olan ayı veteriner tarafından bayıltılarak sakinleştirildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipler dikenli tellerden ayağını kurtardı.



Veteriner hekim ve DKMP Şube ekiplerince muayene edilerek sağlık durumu iyi olan ayı bir müddet sonra kendine gelerek ormanlık alana gitti.



Karabük DKMP Şube Müdürü Ahmet Işık, ayı başta olmak üzere, karaca, geyik, kurt gibi büyük memeli türlerin Bakanlık tarafından koruma altında olduğunu söyleyerek, “ Bulak köyünde bahçenin dikenli tellerine bir ayının takıldığı ihbar gelir gelmez arkadaşlarımız olay yerine hızlı bir şekilde hareket etti. Oldukça saldırgan ve hırçın olan ayı veteriner hekim tarafından bayıltılarak sakinleştirildikten sonra, hızlı bir şekilde teller kesildi. Ayının saldırmasına karşın ekiplerimiz telleri keserek uzaktan izlemeye aldığı ayı daha sonra kendine gelerek ormanlık alana gitti” dedi.



Işık, ayrıca yaban hayvanlarının ormanlık alanda kendi yaşama alanlarında beslenebildikleri takdirde yerleşim yerlerine gelmeyeceklerini de kaydederek, “Yaban hayatının beslenebilmeleri için de, kuşburnu, kızılcık, alıç, yabani elma gibi orman meyveli türlerin korunması ve geliştirilmesi ile koruma faaliyetlerinin devam edeceğini” ifade etti.