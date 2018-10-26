100 yaşındaki kadına tecavüz etti!

Dünya üzerinde en fazla cinsel suçun işlendiği ülkelerden biri olan Hindistan'da 20 yaşındaki genç, 100 yaşındaki kadına tecavüz etti

100 yaşındaki kadına tecavüz etti!
26 Ekim 2018 Cuma 11:26

Hindistan'da bir erkek, 100 yaşındaki kadına tecavüz etti. Evden gelen sesleri duyan yaşlı kadının yakınları, 20 yaşındaki sapığı yatağın altında buldu.

20 yaşındaki Argha Biswas, yaşlı kadının yatağının altında saklanırken bulundu. Kadının torunu, babaannesinin odasından garip bir ses duyduklarını ve önce pencereden içeri baktıklarını söyledi.


YATAĞIN ALTINA BAKINCA BİR ERKEĞİ GÖRDÜ

Kadının çığlıkları üzerine hemen çevredekileri yardıma çağırdığını aktaran kız torun, yatağın altına bakınca bir erkeği gördüklerini anlattı. Batı Bengal'deki Chakulia köyünü ayağa kaldıran olayın ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis şefi Rupesh Kumar, "Evde yalnız uyuyormuş. Kapılar kilitli değilmiş, köy kültüründe kapılar kilitlenmiyor" dedi.

EN ÇOK CİNSEL SUÇUN İŞLENDİĞİ ÜLKE

Hindistan, dünya üzerinde en fazla cinsel suçun işlendiği ülkelerden biri. Son aylarda birçok toplu tecavüz olayı dünyada haber oldu.

Etiketler; #hindistan #tecavüz #yaşlı kadın tecavüz
Önceki Haber
Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyunca çok korktum
Sonraki Haber
Perküsyonun efendisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.