Dünya üzerinde en fazla cinsel suçun işlendiği ülkelerden biri olan Hindistan'da 20 yaşındaki genç, 100 yaşındaki kadına tecavüz etti

Hindistan'da bir erkek, 100 yaşındaki kadına tecavüz etti. Evden gelen sesleri duyan yaşlı kadının yakınları, 20 yaşındaki sapığı yatağın altında buldu. 20 yaşındaki Argha Biswas, yaşlı kadının yatağının altında saklanırken bulundu. Kadının torunu, babaannesinin odasından garip bir ses duyduklarını ve önce pencereden içeri baktıklarını söyledi.

YATAĞIN ALTINA BAKINCA BİR ERKEĞİ GÖRDÜ Kadının çığlıkları üzerine hemen çevredekileri yardıma çağırdığını aktaran kız torun, yatağın altına bakınca bir erkeği gördüklerini anlattı. Batı Bengal'deki Chakulia köyünü ayağa kaldıran olayın ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis şefi Rupesh Kumar, "Evde yalnız uyuyormuş. Kapılar kilitli değilmiş, köy kültüründe kapılar kilitlenmiyor" dedi. EN ÇOK CİNSEL SUÇUN İŞLENDİĞİ ÜLKE Hindistan, dünya üzerinde en fazla cinsel suçun işlendiği ülkelerden biri. Son aylarda birçok toplu tecavüz olayı dünyada haber oldu.