11 yaşındaki çocuk, Einstain ve Hawking'i solladı

İngiltere’de, 11 yaşındaki Hint asıllı çocuk, Mensa IQ testinde ulaşılabilecek en yüksek derece olan 162 skorunu elde ederek Einstein ve Hawking gibi dehaları geride bıraktı.

İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki Arnav Sharma, dünyanın en prestijli IQ testlerinden biri olan Mensa'da 162 puan alarak, aynı testte 160 puan alan Almanya doğumlu teorik fizikçi Albert Einstein ve İngiliz fizikçi ve astronom Stephen Hawking gibi dünyanın en parlak beyinlerini geçmeyi başardı.



Reading bölgesinde yaşayan Sharma birkaç hafta önce girdiği teste hiç hazırlık yapmadığını ve daha önce hiçbir şekilde benzer bir teste girmediğini de belirtti. The Independent'a konuşan Sharma "Mensa oldukça zor bir test ve insanların çoğunun testi geçmesi beklenmiyor" dedi. Özellikle sözel muhakeme yeteneğini ölçen testte aldığı sonuç Sharma'yı IQ sıralamasına göre ülkedeki yüzde 1'lik kesimin de en başına getirdi. Sınavın yaklaşık 2 buçuk saat sürdüğünü belirten Sharma "Sınavda 7-8 kişi vardı. Birkaçı çocuktu ancak gerisi yetişkinlerden oluşuyordu. Sınava hiç hazırlık yapmamıştım ancak endişeli de değildim. Ailem için bu sürpriz oldu ancak sonucu söylediğimde çok sevindiler" diye konuştu.



2.5 YAŞINDAYKEN BELLİYDİ

Anne Sharma ise oğlunun matematik yeteneğini 2.5 yaşında iken fark ettiğini belirterek "100'den fazla sayıları hesaplayabiliyordu. O zaman öğretmeyi bıraktım çünkü sayılarının sonu yoktu" dedi. Geçen sene 12 yaşındaki Hint asıllı İngiltere vatandaşı Rajgauri Pawar adlı kız da testte 162 skorunu almıştı.