13 saat defileye çıkan genç manken öldü!

Çin'de 14 yaşındaki bir model, 13 saatlik defilesinden sonra komaya girdi. Genç model daha sonra da hayatını kaybetti

Olay Çin'in Şangay kentinde meydan geldi. Alınan bilgiye göre 14 yaşındaki model Vlada Dzyuba, bir defileye katıldı. 13 saat süren defilede yorgun düşen genç modelin menenjit olmasından şüphelenildi ancak yine de defilenin tamamlanması talep edildi.



Bunun üzerine genç model hasta hasta defileye çıkmaya devam etti. Sağlık desteği bulunmayan defilenin sonunda hastaneye kaldırılan genç model komaya girdi.





Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan genç modelin ölüm sebebinin menenjit ve yorgunluk olduğu belirtildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan genç mankenin annesi Oksana Dzyuba, "Kızım beni sürekli arıyordu. Çok yorulduğunu ve uyumak istediğini söylüyordu. Hastalığının başlangıcında olduğu için belirtileri göremedik. Sonra da ateşi çıktı. Kızım defiledeyken ben de uyumadım, sürekli onu arayıp hastaneye gitmesi gerektiğini söyledim" şeklinde konuştu.





Çocuk yaşta bir modelin ölmesi, Çin moda dünyasında çocuk işçi çalıştırma kuralları ile ilgili sorunu yeniden gündeme getirdi. Genç mankenin sağlık desteği konusunda kimin sorumlu olduğu henüz bilinmiyor.