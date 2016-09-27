Haber Kaynağı: DHA

22 Eylül 2016 tarihinde Libya'nın 100 deniz mili açığında seyir halinde 'Purki' isimli kuru yük gemisinin Türk personeli, denizin ortasında içinde göçmenlerin bulunduğu lastik botu fark etti. Hasar gören lastik botla İtalya gitmek istedikleri belirtilen göçmenlerin yardım çığlıklarını duyan Türk kaptan, gemisini göçmenlerin bulunduğu lastik botun yakınlarına yöneltti. Lastik botun yanına yaklaşan gemiden merdiven salınarak 20'si kadın 3'ü bebek 132 göçmen, geminin Türk personeli tarafından son anda kurtarıldı. Batmak üzere olan lastik bottan gemiye alınan göçmenler hayatta kalmanın sevincini yaşayarak geminin Türk personeline teşekkür etti. Kurtarılan 132 göçmene gemide görev yapan Türk aşçılar tarafından yemek verildi.Bir süre gemide bekleyen 132 göçmen daha sonra İtalya Sahil Güvenlik Ekiplerine teslim edildi. Kurtarılma anı cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.