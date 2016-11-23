14 kedisini evde bıraktı gitti, kediler açlıktan birbirini yedi

Avustralya'da bir kadın 14 kedisini evde bıraktı. Kediler açlıktan birbirini yedi

Olay Avustralya'nın Adelaide kentinde meydana geldi. 14 kedisini evde bırakan kadın, acıkan kedilerin birbirine yemesine neden oldu. Kadın, hayvanlara zulüm yapmaktan suçlu bulundu.



ABC'nin haberine göre komşuların şikayetini değerlendiren Hayvanları Koruma Derneği memurları 43 yaşındaki kadının evine girdi. Memurlar, girdikleri evde 13 ölü bir de zayıf durumda kalmış kedi ile karşılaştılar.



Konuyla ilgili evin sahibi kadın hakkında dava açıldı. Port Adelaide Sulh Ceza Mahkemesi, kedilerin sahibi kadını bu yapılandan dolayı hayvanlara zulümden suçlu buldu. Mahkeme hayvan sahibi olmaktan men ettiği kadını 12 ay boyunca bir kez daha suç işlemesi durumunda tazminat ödemeye mahkum etti.



Hayatta kalan tek kedi ise, başka bir aile tarafından sahiplenildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan RSPCA'nın Güney Avustralya sorumlusu Andrea Lewis "Korkunç şeyler gördüler ve uzun bir süre de etkisi devam edecek" şeklinde konuştu.





