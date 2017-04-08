140 kişiyi öldürüp, elektrik direğine astılar

140 kişiyi öldürüp, elektrik direğine astılar

IŞİD yine bir katliaman imza attı. İddiaya göre kanlı terör örgütü, Musul'da kendilerinden kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdü.


Terör örgütü IŞİD, yine vahşet saçtı. Alınan bilgiye göre geçtiğimiz pazartesi ve salı günleri Musul'dan Irak'a kaçmaya çalışan 140 sivil, IŞİD tarafından öldürüldü.

Öldürülen kişilerin bir kısmının cesetlerinin elektrik direklerine asıldığı belirtilirken, bir kısmının cesedi ise çatışma bölgesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre yaklaşık 600 bin sivil, Musul'un batı bölgesinde bulunan yerde sıkışıp kaldı. Bu siviller güvenli bölgeye geçmek istiyorlar ama IŞİD'in tehditleri nedeniyle bunu yapamıyorlar.


 
Etiketler; #ışid #deaş #ölüm #katliam
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.