17 Aralık dosyasını kimin ABD'ye götürdüğü ortaya çıktı!

New York’ta görülen ‘Atilla’ya karşı ABD davası’nın sekizinci gününde diğer tanıklar hakim karşısına çıktı

Dünkü duruşmada 17 Aralık soruşturması sırasında hem polis fezlekesini hem de savcı Celal Kara’ya gönderilen raporu yazdığı öne sürülen eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz, ifade verdi. Korkmaz ifadesinde 17 Aralık operasyonlarına ilişkin fezleke ve kanıtları kendisinin ABD'ye götürdüğü söyledi.



Dava dakika dakika şöyle geçti:



00.50 Duruşma sona erdi, Korkmaz ifadesine yarın devam edecek.



00.45 Duruşmanın son sorusu Yargıç Richard Berman’dan: “Kaç yaşındasınız?”



Korkmaz: “Otuz yaşındayım, sayın yargıç.”



00.37 (Soru üzerine) Korkmaz: “Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde, 17 Aralık öncesinde, üç yıldan uzun bir süre içinde 10-15 civarı operasyona katıldım.”



00.35 Korkmaz: “Beni bu ülkelerde rahatsız eden nokta, resmi olmayan yollardan yapılabilecek şeylerdi.”



00.30 (Savcının delillerle Türkiye’den ayrılmasının risklerini sorması üzerine) Korkmaz: “Türkiye’de şüphelilere işkence yapılıyordu.”



00.23 Soru: “Yeni pasaportu nasıl aldınız?”



Korkmaz: “İlk giriş yaptığım ülkede alamadım. Başka bir ülkeye geçtim. Ardından pasaport almamı sağlayacak yasal bir boşluk bulduğum başka bir ülkeye geçtim. Burada, resmi bir kurum tarafından verilen ancak kendi adıma olmayan bir pasaport aldım.”



00.20 (Savcının pasaportsuz Türkiye’den nasıl kaçabildiğini sorması üzerine) Korkmaz: “Bir insan kaçakçısından beni kaçırmasını istedim ve deniz yoluyla kaçtım.”



00.15 Soru: “Delillerin kopyalarını neden aldınız?”



Korkmaz: “Savcı ve ben, delillerin mahkemeye taşınmayacağına inanıyorduk. Zarar göreceğini veya imha edileceğini düşünüyorduk. Dolayısıyla inisiyatif aldım.”



00.05 Soru: “Soruşturma dosyasının tamamının kopyasını aldınız mı?”



Korkmaz: “Yalnızca o tarihe kadar taranmış olanları alabildim. Tüm ses kayıtlarını aldığımı sanıyordum ama sadece ilk CD’yi almış olduğumu sonradan fark ettim.”



00.02 Korkmaz: “2016 yılının Ağustos ayında Türkiye’den ayrılma kararı aldım.”



23.55 Korkmaz: “Yurt dışına çıkış yasağı ve pasaportuma el konuldu. Ağustos ayında Türkiye’den ayrıldım. Hukuken güvende hissetmiyordum.”



Ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrıldığını söyleyen Korkmaz: “Çok sevdiğim ülkemi terk ettim.”



23.50 Korkmaz: “Daha sonra Hakkari’de görevlendirildim. 2014 yılının Eylül ayında cezaevine girdim. 9 Şubat 2016’da tahliye edildim.”



23.40 Soru: “Nereye tayin oldunuz?”



Korkmaz: “Köprü Koruma Birimi’ne gönderildim. Köprüyü korumakla görevliydik. Altı-yedi ay sürdü.”



23.36 Korkmaz: “Başka üst düzey amirler de tayin oldu ya da açığa alındı. Yeni amirler şube müdürüne ve bir başka rütbeli memura uygunsuz ve yasa dışı talimatlar verdi.”



23.34 Korkmaz: “20 civarı arama yaptık. 22 Aralık 2013’te başka bir yere tayin olduğumu öğrendim.”



23.32 Korkmaz: “Şüphelilerin adreslerinde aramaların yapıldığı bir adli süreç yaşandı, şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı.”



23.30 Yeniden kürsüye gelen eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz, ’17 Aralık soruşturması’nı anlatıyor.



22.35 Cohen: “Atilla’ya, Sarraf hakkında soruşturma yürüttüklerini veya Halkbank’ın Zarrab’la çalışmaması gerektiğini söylemedim.”



22.30 Avukat ve eski CIA direktör yardımcısı David Cohen, tanık kürsüsünde. Atilla’nın avukatlarından Victor Rocco’nun sorularını yanıtlayacak. Korkmaz, Cohen’in ardından devam edecek.



21.02 Oturuma öğle arası verildi.



20.50 Atilla’nın avukatları, Korkmaz’ın (Türkiye’nin yakın tarihini içine alan) ifadesinin dava konusuyla alakası olmadığı gerekçesiyle itiraz etti, yargıç reddetti.



20.45 Korkmaz, TÜRGEV’den ve Erdoğan ailesinin bu vakıfla ilişkisinden söz etti.



20.40 Korkmaz: “Muammer Güler’e, oğlu Barış Güler aracılığıyla 200 bin dolar ödeme yapıldı.”



20.36 Soruşturma ekibinin AB bakanlığında çektiği diğer fotoğraflar da delil olarak sunuldu.



20.35 Ara sona erdi. Korkmaz’ın ifadesine devam.



20.16 Oturuma ara verildi.



20:13 Korkmaz, dönemin AB bakanı Egemen Bağış’tan bahsetti.



20.00 Para yığınına ait başka bir fotoğraf, 30 Ağustos 2013’te teslim edilmiş.



Soru: “Bu tarihin özel bir önemi var mı?



Korkmaz: “Evet.”



Soru: “Nedir?”



Korkmaz: “Zafer Bayramı.”



19.55 Başka bir fotoğraf gösterildi.



Korkmaz: “200 dolarlık banknotlardan oluşan bir para yığını. 500 avro tutarında destelerden oluşan para yığınları ve Türk Lirası desteleri de var. Bunlar Aslan’ın evinde bulundu.”



19.50 Korkmaz: (Gösterilen beyaz bir ayakkabı kutusuyla ilgili) “Soruşturmada tespit ettiğimiz bir rüşvet ödemesiydi.”



19.45 (Aslan’ın evinde ayakkabı kutularında bulunan paraların fotoğrafıyla ilgili): “Bunu, operasyonda elde ettik. Aslan’ın evinde, ayakkabı kutularında veya başka bir halde saklanan büyük miktarda para olabileceğini belirtmiştim.”



19.43 Korkmaz: “Soruşturma, rüşvet ve evrakta sahtecilik iddialarına kadar uzandı, liste genişledi. Vaktim olsaydı sanırım daha fazla isim eklerdim. Halkbank’ta birçok kişiden şüphelendik ama Hakan Atilla hiçbir zaman rüşvet kabul etmedi.”



19.40 Korkmaz: “Ekibin diğer üyeleri Sarraf’ı magazin sayfalarından biliyordu, ben ilgilenmediğim için bu haberleri okumuyordum.”



19.35 Korkmaz: “Soruşturma kapsamında işlemler altın kaçakçılığı, kara para aklama ve bu suçların organize suç birimi halinde işlenmesiydi.”



19.30 Korkmaz: “Soruşturma ilk başladığında, Sarraf ve örgütün çekirdeği olan örgüt hakkında bir soruşturmaydı.”



19.25 Soru: “Emrinizde yaklaşık kaç polis memuru çalışıyordu?”



Korkmaz: “Ayrıldığım esnada sekizdi.”



19.17 Korkmaz: “Üçüncü grubun başında Taha Ahmet Alacacı vardı. Soruşturmada ‘1 Numara’ dediğimiz kişi Recep Tayyip Erdoğan’dı.”



(Erdoğan’ın göreviyle ilgili soru üzerine): “O dönem başbakandı.”



19.10 İlk grubun başında “Zafer Çağlayan ve Süleyman Aslan’ın lider olduğunu anlamıştık” diyen Korkmaz, “İkinci grubun başında Muammer Güler vardı.”



19.00 Korkmaz: “ABD’ye yerleştim. Geçmişte İstanbul’da ve Hakkari’de görev yaptım. Sarraf’ın lideri olduğu örgüt hakkında soruşturma yürütüyordum; bu örgütün çatısı altında üç grup daha olduğunu tespit etmiştik.”



18.45 Eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz ifade veriyor: “Komiser yardımcısıydım ve bir süre de danışman olarak görev yaptım.”



Korkmaz, 2014 yılında 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten polislerle ilgili açılan dava kapsamında önce gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Korkmaz, Şubat 2016’da serbest bırakılmıştı.