2018 – 2019 Hac Kayıt ve Gidiş – Dönüş Tarihleri Ne Zaman? Haccın Çeşitleri Neler?

İslam’ın 5 şartından birisi olan ve gücü yeten, borcu olmayan Müslümanların üzerine farz kılınmış olan hac ibadeti, her müminin yerine getirmek istediği kutsal ibadetlerin başlıcalarındandır.

İslam’ın 5 şartından birisi olan ve gücü yeten, borcu olmayan Müslümanların üzerine farz kılınmış olan hac ibadeti, her müminin yerine getirmek istediği kutsal ibadetlerin başlıcalarındandır.

Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen kişilerin öncelikle ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. “Hac Başvurusu” ya da “Hac Ön Kaydı” olarak bilinen bu işlem 08 – 14 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilebilir. İlk kez hacca gitmek isteyen kişiler belirtilen tarih aralığında hac başvurularını tamamlamak zorundalardır.

08 – 14 Aralık tarihlerinde hac için başvuru yapmış olan veya daha önceden başvuru yapıp kurada çıkmayarak 2019 yılına devredenlerin en çok heyecan ve büyük bir merakla bekledikleri diğer tarih ise Hac Kurası tarihidir. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Organizasyonu tarafından belirlenen kura tarihi, 2019 yılında hacca gitmek isteyenler için 28 Aralık 2018 tarihidir. Hac başvurusu yapmış olan hacı adayları 28 Aralık Cuma günü kura sonuçlarından kutsal topraklara gitmek hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecekler. Kurada hacca gitmeye hak kazanan kişiler de daha sonra kesin kayıt tarihini bekleyecekler.

Hac için kesin kayıt tarihi ise, 02 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasındadır. 2 Ocak Çarşamba ile 11 Ocak Cuma günleri arasında, kurada çıkan hacı adayları kesin hac kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kurada çıktığı halde kesin kaydını gerçekleştirmeyenler bir sonraki sene tekrar kuraya katılmak zorundadırlar.

Tüm bu süreci tamamlamış ve hac için kaydını yaptırmış olan hacı adayları yine Hac ve Umre Kurulu tarafından hazırlanmış olan takvime göre hac gidiş ve dönüşlerini gerçekleştirebilecekler.

2019’da Türkiye’den hacca gidecek olan hacı adayları için gidişler 4 Temmuz Perşembe (Hicri; 01 Zilkade) ile 5 Ağustos Pazartesi (Hicri; 04 Zilhicce 1440) tarihleri arasındadır.

Hac dönüşleri ise 16 Ağustos Cuma ile 13 Eylül Cuma tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. (Hicri; 15 – 17 Zilhicce 1440 – 14 Muharrem 1441).

Haccın Farzları, Vacipleri ve Sünnetleri

Hac ibadetinde yerine getirilen pek çok eylem ve amel vardır. Bunlardan bazıları farz, bazıları vacip bazıları ise sünnet olan yelemlerdir.

Haccın farzları ise 3 tanedir; Hac öncesi ihrama girmek, Arafat’ta vakfeye durmak ve Kabe’yi tavaf etmek.

Bunların dışında ihrama mikat mahalinden girmek, ihramın getirdiği tüm yasaklara uymak ve Mina’da şeytan taşlamak, haccın en önemli vaciplerindendir.

İhramlıyken iki rekât namaz kılmak, ihram öncesi hoş kokular sürünmek ve ihrama girdikten sonra her fırsatta telbiye getirmek; haccın sünnetlerindendir.

Haccın Çeşitleri Nelerdir?

İfrad, temettü ve kıran haccı olmak üzere 3 çeşit hac bulunmaktadır.

İfrad Haccı

Umre olmadan yapılan hacdır. İfrad haccında; hacı adayı ihrama girerken sadece hac yapmaya niyet eder. Sadece ifrad haccına niyet edenler; kurban kesmek ile yükümlü değildir.

Temettü Haccı

Temettü haccında ise kurban kesmek vaciptir. Temettü haccı yapan hacı adayı; hem umre hem de hac için ayrı ayrı ihrama girer. Hacı adayı ilk ihrama girmesi umre amacıyladır, bu ibadetlerini tamamlayarak ihramdan çıkar. Daha sonra da tekrar ihrama girerek hac ibadetini yerine getirir.

Kıran Haccı

Kıran haccı, en çok tercih edilmeye çalışılan hac çeşitlerindendir. Kıran haccında hacı adayı, hem haccını hem de umresini tek bir ihramda yapar. Kıran haccında hacı, kurban kesmekle mükelleftir. Burada kişi önce ihrama girer ve ihramdan çıkmadan umre ibadetini gerçekleştirir. Sonra da hemen ardından hac vazifelerini yerine getirip ihramdan öyle çıkar.

Hac ile Umre Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hac ibadeti ve umre arasında çok sayıda benzerlik söz konusudur. Bu sebeple dünya genelinde birçok Müslüman umre yaptığı zaman da hacı sayılıp sayılmadığını merak eder ki böyle bir durum söz konusu değildir. Her ne kadar iki ibadet hemen hemen aynı gibi dursa da hac ve umreyi birbirinden ayıran çok önemli farklar vardır.