27 katlı binada yangın. 200 itfaiyeci müdahale ediyor

Londra'nın batısında bulunan Latimer Road'da 27 katlı bir bina alevler içinde kaldı. Gece saatlerinde başlayan yangın sabaha kadar sürdü. 200 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 120 dairenin bulunduğu 27 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan ve bütün binayı saran alevlerin söndürülmesine çalışılıyor.



Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 27 katlı binanın ikinci katında yerel saatle 01.15'te yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile 200'den fazla itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede binanın tümünü saran alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yangın Türkiye saati ile 10 sularında kısmen söndürüldü.



Alt katlardan birinde patlayan bir buzdolabı nedeniyle çıktığı sanılan yangının, 100’den fazla daire bulunan binanın dış cephesi plastik malzemeyle kaplı olduğu için hızla yayıldığı ileri sürüldü. Londra itfaiyesi ise yangının nedeninin henüz belli olmadığını açıkladı.



BİNANIN ÇÖKME TEHLİKESİ VAR

ÜST KATLARDA MAHSUR KALANLAR OLDU

Görgü tanıkları saatlerdir devam eden yangında, bazı insanlar yanan binadan aşağı atladıklarını iddia etti. Bir diğer iddiaya göre ise binada mahsur kalanlar çarşafları bağlayıp aşağıya inmeye çalıştı.Sky News’a konuşan Kensington ve Chelsea Kent Konseyi Başkanı Nick Paget-Brown, "Yangın başladığında içeride kaç kişi olduğunu bilemiyoruz; ancak, yüzlercesi de olabilirdi" dedi ve bina içinde kalan olup olmadığına ilişkin bir bilgi olmadığını vurguladı.Londra Emniyet Teşkilatı bina ve çevresinde tahliye işlemlerinin yapıldığını söylerken BBC'den Andy Moore binanın çökmesinden endişe duyulduğunu belirtti.Televizyon sunucusu George Clarke, binadan 100 metre uzakta olmasına rağmen üzerinin külle kaplandığını aktarırken üst katta kalan bazı kişilerin el fenerleriyle yardım istediğini ve dışarı çıkamadıklarını söyledi.İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerinin yardım çığlıkları duyuldu.İki kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı.